تعرفوا على Kalgoorlie عاصمة الذهب الأسترالية في هذا المشوار

النقاط الرئيسية:
- تقع مدينة Kalgoorlie في ولاية غرب أستراليا على بعد 560 كيلومترا شرق مدينة بيرث
- اسم Kalgoorlie مشتق من كلمة Karlkurla بلغة السكان الأصليين المعروفة بـ Wangai، وتعني "مكان الكمثرى الحريري" أو "Place of the silky pears"
- يطلق عليها السكان المحليون اسم "كال" وهي موطن لواحد من أكبر المناجم المفتوحة في العالم المعروف بـ Super Pit
تقع مدينة Kalgoorlie في ولاية غرب أستراليا على بعد 560 كيلومترا شرق مدينة بيرث.
وتأسست المدينة في عام 1893 بعد التنقيب عن الذهب في المنطقة وايجاده فيها لتعرف باسم Golden Mile.
وبحلول 1902 وصل عدد السكان فيها الى 30000 شخص وفتحت فيها 93 حانة، وتعد هذه المنطقة واحدة من أغنى رواسب الذهب في العالم.
اسم Kalgoorlie مشتق من كلمة Karlkurla بلغة السكان الأصليين المعروفة بـ Wangai، وتعني "مكان الكمثرى الحريري" أو "Place of the silky pears".
Golden Mile, Western Australia, 1928. Area of Kalgoorlie often referred to as the Golden Mile because of the concentration of gold mines. Cigarette card produce Source: Getty / The Print Collector/Print Collector/Getty Images
كالغورلي بولدر هي أكبر مدينة نائية في أستراليا ومازال عدد سكانها يبلغ أكثر من 30000 شخص. وهي أكبر مركز تجمع في منطقة Goldfields وخامس أكبر مركز في غرب أستراليا.
إذا كنت تنوي زيارتها، ستجد مدينة حديثة ونابضة بالحياة لتكتشف ثروة هندسة معمارية مميزة على مستوى العالم.
تعتبر كالغورلي لغزًا من نواحٍ عديدة لأنها مختلفة عن باق الأماكن السياحية الأسترالية الأخرى فهي ليست مدينة لقضاء عطلة على وجه التحديد. إنها تسمى عاصمة الذهب لأستراليا وعلى مدار المائة عام الماضية لم تغير هدفها – استخراج الذهب.
تتميز المدينة النائية بسحر فريد ستجده في كل شارع من شوارعها، وتقدم عددًا لا يحصى من الأنشطة التي ستجد منها ما يناسب مزاجك واحتياجاتك الفردية والعائلية.
A dump truck carrying gold bearing ore, begins it's long trek from the bottom of an eerily lit Super Pit at Kalgoorlie, 595 kms east of Perth, 05 June 2001. Kalgoorlie's gold mining industry is now primarily centred around the Super Pit, an open-cut operation and Australia's largest gold mine, which treats ten million tonnes of ore annually, yielding 550,000 ounces (17 tonnes) of gold valued at 225 million dollars. Irish prospector Paddy Hannan's discovery of gold in 1893, led to the founding of the world famous Golden Mile and the twin towns of Kalgoorlie and Boulder. AFP PHOTO/Greg WOOD. (Photo by GREG WOOD / AFP) Source: AFP / GREG WOOD/AFP
هناك ستتعرف على تاريخ ثورة الذهب وتكتشف المباني الأثرية الكبرى التي سكنها أوائل الأوروبيين، وعمليات التعدين الضخمة التي حصلت في المنطقة.
وستزور حقول الأزهار البرية المحيطة بها وهي أكثر إبهارًا في فصل الربيع. هناك ستقوم في جولة في "بلدات الأشباح" التي كان يسكنها المنقبون عن الذهب عندما تم اكتشاف مناجمها.
يمكنك الوصول إلى كالغورلي عن طريق الجو أو البر أو السكك الحديدية أو الجولات المنظمة المصحوبة بمرشدين من مدينة بيرث.
The bronze commemorative statue of Kalgoorlie's most famous prospector, Patrick "Paddy" Hannan, on the WA mining town's main street, which is named after him. Source: AAP / AAP Image/Rebecca Le May
القيادة اليها ستكون على الطريق السريع الشرقي العظيم في رحلة برية تبلغ مسافتها 600 كيلومتر (سبع ساعات). على الطريق اليها توقف لتركب أو تشاهد أكبر الأمواج الأسترالية في منطقة Wave Rock.
نعم انها تجربة مميزة ومختلفة، فهي مزيج من الحضارة والتاريخ والمغامرة.
يطلق عليها السكان المحليون اسم "كال" وهي موطن لواحد من أكبر المناجم المفتوحة في العالم المعروف بـ Super Pit.
ويبلغ طول الحفرة فيه 3.5 كيلومترًا وعرضها 1.5 كيلومترًا، وتنتج 900 ألف أونصة من الذهب في كل عام وتقدم تجربة رائعة لمن ينضمون إلى الجولات المصحوبة بمرشدين في مناجم التنقيب عن الذهب.
Credit: SBS_AAP
وفي مركز مدينة كالغورلي أيضًا، لا سيما في شارع Hannan (الذي سمي على اسم الأيرلندي بادي هانان الذي وجد الذهب فيها في عام 1893) ستجد ضجيجًا صادر من الحانات المفعمة بالحيوية والنوادي الليلية والمقاهي والمطاعم المميزة.
اذا كنت مستعد لخوض تجربة واقعية للتعرف على ثقافة التنقيب عن الذهب في أستراليا وتاريخه في المنطق ، قم بزيارة متحف Kalgoorlie-Boulder WA ومركز زوار Royal Flying Doctor's والمعارض الفنية التي تعرض أعمال الفنانين من السكان الأصليين فيها.
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