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ما بين أبو عاقلة، المنتخب المغربي، قطر وألبانيزي، الجالية العربية تختار شخصية العام

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A mural of Al Jazeera's journalist Shireen Abu Akleh in Gaza, Palestine - 12 May 2022

Two Palestinian girls walk past a mural of Al -Jazeera journalist, Sherine Abu Aqla in Gaza City. According to the Palestinian Ministry of Health, Al -Jazeera Journalist Sherine Abu Aqla was killed on May 11, 2022 by the Israeli forces while covering an Israeli raid in the city of Jenin in the West Bank. (Photo by Mahmoud Issa / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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نشر في: 9/12/2022 11:47am, آخر تحديث: 9/12/2022 11:58am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan
المصدر: SBS

من رحم الثورة النضالية الحقوقية، خصّت مجلة تايم الأمريكية بالتكريم "النساء الإيرانيات" واصفة إياهن "ببطلات العام" واختارت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 . كيف تقرأ الجالية العربية هذا الاختيار عبر أثير برنامج Good Morning Australia، ولماذا تكرر أكثر من مرة اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة كشخصية العام؟

نشر في: 9/12/2022 11:47am, آخر تحديث: 9/12/2022 11:58am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • اختارت النسخة السنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشخصية العام 2022 فيما خصت بالتكريم النساء الإيرانيات كبطلات العام"
  • اتى هذا الاختيار من قبل تايم كإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف ولحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديموقراطية والسلام
  • اعتبرت الشريحة الأكبر من المتصلين أن التحية يجب أن تكون للشعب الاوكراني وان زيلينسكي كان "دمية العام وليس رجل العام" وقاد شعبه الى الدمار فيما اثنوا على التحية للمرأة الايرانية
قال رئيس تحرير مجلة تايم الأمريكية إدوارد فيلسنتال "سواء أكانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أم الخوف، فإن زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".

في عام التحديات الكبيرة على خارطة العالم، سكنت بحذر عاصفة جائحة لتعصف رياح حرب روسية اوكرانية وصلت تبعاتها الاقتصادية الى تهديد لقمة الفقير في اكثر البلدان استقرارًا، تألقت قطر عربيًا في استضافة عربية أولى لعرس كروي. تألقت بشكل متوازٍ تاء التأنيث في ايران، محولة نهاية حياة مهسا أميني الى بداية نضالية حقوقية، وعلى أرض ملعب كأس العالم مع اختيار 6 حكمات لإدارة مباريات مونديال قطر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. لم يغب تفعيل دور المرأة عن حاضرة الفاتيكان والأزهر الشريف مع تعيين وللمرّة الأولى ثلاث نساء في دائرة الأساقفة من قبل البابا فرنسيس ، وتعيين أول سيدة تترأس منصب رفيع بالأزهر من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقبيل اسدال الستارة على سنة صاخبة بالأحداث، وجهت مجلة تايم تحية الى روح أوكرانيا من خلال زيلينسسكي الذي جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي لإثبات للرأي العام أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديموقراطية والسلام.

 تفاعل مستمعو برنامج مع هذا الاختيار واعتبرت الشريحة الأكبر أن التحية يجب أن تكون للشعب الاوكراني وان زيلينسكي كان "دمية العام وليس رجل العام"، واثنوا على قرار الحكومة العمالية بالعودة عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

من اختار ابناء الجالية العربية كشخصية العام؟ ولماذا تكرر أكثر من مرة اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة، دولة قطر، المنتخب المغربي، المرأة الإيرانية وانطوني البانيزي؟

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استمعوا الى عينة من آراء الجالية العربية حول هذا الطرح، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

 هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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