ما أهمية الصحة العقلية للرجال ولرفاهيتهم؟

النقاط الرئيسية: برامج تغيير سلوك الرجال تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الرجال الذين انتهجوا سلوكًا عنيفًا في العلاقات المنزلية على تحقيق تحولات إيجابية

تبرز أهمية هذه البرامج أنها مصممة بعناية لتناسب مع المجتمع المتعددة الثقافات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية

المفتاح لتحسين العلاقات الأسرية هو إدراك أن القدرة على تغيير توزيع المسؤوليات المنزلية تصبح ضرورية في بعض الأحيان

العيش حياة جيدة في أستراليا هو حلم يشاركه العديد من المهاجرين الجدد في البلاد.





ومع ذلك، يمكن أن يواجه هذا الحلم تحديات تؤدي في بعض الأحيان إلى تدهور العلاقات الأسرية.





تشير جيسيكا هاركينز، مديرة ممارسة شؤون الأسرة والعنف الجنسي في شركة Settlement Services International، إلى أن SSI تقدم بالتعاون مع Relationships Australia NSW برنامج "بناء أسر أقوى" مخصص للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين ارتكبوا أفعال عنف أو سلوكيات مسيئة في العلاقات الزوجية.





وتشير إلى أن "برامج تغيير سلوك الرجال" موجودة في أستراليا منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، تم تصميم برامج تخصصية تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي واللغوي لمساعدة الرجال في التكيف مع التغييرات في بلد جديد.





تؤكد السيدة هاركينز: "في كثير من الأحيان، لا تستطيع البرامج أن تفهم احتياجات الرجال القادمين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة".



Feelings of unmet dreams don't need to end up in violence. يعتمد برنامج "بناء أسر أقوى" على العمل الاجتماعي والجماعي. يستمر العمل الجماعي لمدة 18 أسبوعًا باللغة العربية، وكان يتم تقديمه سابقًا باللغة التاميلية أيضًا.





وتشير هاركينز إلى أن اختيار هذه المجتمعات لتنفيذ البرنامج يأتي من توجيهات من مباحث أمن الدولة التي تعمل بالفعل مع هذه المجتمعات في مجالات أخرى. وتؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود معدلات عنف أعلى في أي مجتمع مقارنة بآخر.





من جانبه، يشير غسان نجيم، اللبناني الأصل والمنسق السابق لبرنامج "بناء الأسر القوية"، إلى أن في بعض الثقافات يتعتبر الرجل رأس الأسرة.





ويضيف أن هناك توقعًا معينًا بأن رب الأسرة هو المعيل، وبالتالي يجب الاستماع إليه واتباع توجيهاته.





ويوضح السيد نجيم أن هناك أيضًا مشاعر قلق تنشأ عندما يجد أحد المهاجرين ذوي المهارات السابقة نفسه بلا عمل في أستراليا لأسباب متنوعة، وغالبًا ما تظل هذه المشاعر بلا معالجة.



إذا بكيت فأنا لست رجلاً. إذا طلبت المساعدة أو إذا كنت ضعيفًا، فأنا لست رجلاً. Ghassan Noujaim

غالبًا ما يشعر الرجال بأنهم محاصرون بالقيم الثقافية المعقدة والمعتقدات والتقاليد والتوقعات والصور النمطية المرتبطة بالرجولة.





ومع ذلك، يجب أن نفهم أن مشاعر عدم تحقيق الأحلام لا يجب أن تكون سببًا للعنف.





وفقًا للدكتور سومبو ندي، مدرب حياتية ورئيسة فريق الاستشارة في منظمة العلاقات الأسترالية في جنوب أستراليا، فإن التعرف على بعض العقبات التي تعيق تحقيق حياة جيدة ومعالجتها هو الخطوة الأولى نحو إجراء تغييرات إيجابية. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الخطوة محورية وصعبة في الوقت نفسه.





ويشير الدكتور ندي إلى أن الأدوار التقليدية التي كانت مترتبطة بالهويات الشخصية قد تواجه أحيانًا تحولات مفاجئة في مكان جديد.





وغالبًا ما تكون هذه التحولات متعلقة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسر، حيث تصبح المرأة المعيلة بينما يتحمل الرجل مسؤوليات الرعاية الأسرية.



The fact that the role is changing does not make you less valuable or less contributing and acceptance of the fact that living in a different context necessitates that change. Dr Sumbo Ndi

وتدير منظمة العلاقات الأسترالية في جنوب أستراليا مشروع "الحياة الجيدة" لتثقيف الرجال والنساء والشباب من أصول أفريقية في أديلايد حول قضايا العنف الأسري والعنف المنزلي.





ويشير الدكتور ندي إلى أن العنف الأسري غالبًا ما يُعامل كموضوع محظور، ولكن التغييرات الجذرية لا يمكن أن تحدث إلا عندما يتم مناقشته علنًا في بيئة آمنة وداعمة.





ويضيف: "إنهم يفهمون الجانب الجسدي للعنف، مثل الاعتداء البدني، ولكنهم أيضًا قادرون على إجراء محادثات حول الإساءة العاطفية، والإساءة النفسية، والإساءة الجنسية، وحتى الإساءة المالية".





ويشجع الدكتور ندي الأفراد على التعرف على وجهات نظر وتجارب بعضهم البعض أثناء تكيفهم مع الحياة في أستراليا.



Men's mental health matter, because their mental health and overall well-being are fundamental to the overall wellbeing of the community. أندرو كينج، مدير التعليم المجتمعي في منظمة العلاقات الأسترالية في نيو ساوث ويلز، هو مؤلف وخبير في ميدان رفاهية الرجال.





يقترح كينج أن تبدأ تحولك عن طريق التفكير في الإرث الذي ترغب في تركه لأبنائك.





يقول: "ماذا تريد أن يقولوا عنك؟ شكراً يا أبي، أنا أقدر ذلك حقاً... ما هي القيم التي ستنقلها لهم؟"





ووفقًا لكينج، غالبًا ما يتعلم الرجال تعبيرات غير مناسبة عن المشاعر استنادًا إلى كيفية تصوير الرجولة في تربيتهم.



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يُشير السيد كينج إلى أنه لسوء الحظ، يتعلم الرجال غالبًا إخفاء مشاعرهم كما يكبرون ويبنون العلاقات.





ويشجع كينج على التخلي عن الأفكار القديمة وعلى إظهار مشاعرك لأولئك الذين يهمونك، أو البحث عن المساعدة المهنية إذا كنت بحاجة إليها قبل تصاعد المشكلة.





ويُظهر أن المشاعر والعواطف المكبوتة قد تندلع أحيانًا مثل بركان، مما يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات مسيئة.





وتشمل توصياته:



تمهل في الاستماع إلى آراء الشخص الآخر.

احترم أفكار الشخص الآخر دون أن تتوقع منه طاعتك لوجهات نظرك.

اعترف بأفكارك ومشاعرك.

اجلس للسماح بتركيز طاقتك.

كن مسترخيًا قبل الشروع في مناقشة.

تجنب استخدام المواد المسكرة مثل الكحول قبل البدء في المناقشة.

Men are often fathers, brothers, and partners, and their mental health has a direct impact on their families. A man's wellbeing can influence the emotional health of his loved ones.

الاعتراف بضعفك لإجراء التغييرات اللازمة.

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لمعرفة تكلفة المكالمة المحلية للاتصال بالخدمة، يمكنك الاتصال على الرقم 1300 364 277.





يمكن للرجال الذين يعانون من مشاكل عاطفية أو في العلاقات الاتصال بـ MensLine Australia على الرقم 1300789978 للحصول على دعم استشاري مجاني على مدار 24 ساعة يوميًا.





إذا كنت بحاجة إلى دعم لغوي، يمكنك الاتصال ب الخدمة الوطنية للترجمة التحريرية والشفهية على الرقم 31450 وسيتم توجيهك إلى المؤسسة المعنية بالترجمة التي تستخدمها.



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