هل حان الوقت لتعلم العزف على آلة موسيقية؟

النقاط الرئيسية: يعتمد الوصول إلى تعليم الموسيقى المدرسي الجيد على ولايتك أو إقليمك ومدرستك

تقدم رابطة معلمي الموسيقى في ولايتك أو إقليمك المعلمين حسب الآلة الموسيقية والموقع

تتوفر دروس الآلات الموسيقية لكل الأعمار والقدرة وأسلوب الموسيقى

تعلم الآلة الموسيقية هو شيء رائع بغض النظر عن عمرك.





إنه يساهم في تنمية مهاراتك الحسية بشكل كامل ويعزز قدرتك على التواصل والترجمة بشكل مذهل.





كما يقول منسق الموسيقى بالمدرسة هوارد تشاستون، "إن الفوائد الناتجة عن هذا النشاط كبيرة جدأ بالفعل".



قليلة هي المواد التعليمية التي تمزج بين مهارات مختلفة بشكل كامل. الموسيقى هي واحدة من تلك الاستثناءات النادرة. إنها تجمع بين الحساب ومحو الأمية بشكل مدهش، حيث تتطلب فهمًا دقيقًا للأرقام والتوقيت مع مهارات اللغة والترجمة لقراءة النوتات والإيقاعات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الموسيقى الجانب البدني أيضًا، فتعلم العزف على الآلات يتطلب تنسيقًا بين الحواس والحركة. إنها تجربة تعليمية شاملة تجمع بين عدة مجالات مهمة لتنمية المهارات. Howard Chaston

بفضل توفّر العديد من الدروس الموسيقية عبر الإنترنت بشكل مجاني، يمكنك بسهولة بدء رحلتك الموسيقية.





هذه الدروس مصممة خصيصًا لتناسب مختلف مستويات المهارات.





ولكن إذا كنت ترغب في الوصول إلى مستوى تقني مميز والاستفادة القصوى من آلاتك الموسيقية، فيمكنك النظر في تطوير مهاراتك وتقنياتك الخاصة عن طريق مدرس مختص.



فوائد المدرس

بإمكان الأشخاص رؤية وسماع كيفية أدائك الموسيقي ومن ثم تقديم نصائح مخصصة لك حسب الآلة التي تعزفها. وفيما يتعلق بذلك، تقول السيدة سامبسون: "وما يجعل الأمور أكثر روعة هو أنه يُمكنك أيضًا العزف مع أشخاص آخرين. سواء كنت تقوم بأداء موسيقى مشترك مع معلمك أو تعزفون معًا أغنية ثنائية، فعندما تتعلم كيفية العزف بتناغم وفي الوقت المناسب، فإنك تكتسب العديد من المهارات الموسيقية".



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تعليم الموسيقى في المدرسة

عند البحث عن دروس موسيقية للأطفال، يُمكن أن تكون برامج الموسيقى المدرسية خيارًا جيدًا.





ولكن يجب مراعاة أن جودة التعليم الموسيقي التي يمكن للأطفال الوصول إليها قد تختلف بشكل كبير حسب الولاية التي يعيشون فيها.





وتقدم المدارس الثانوية عادةً في الولايات دروسًا موسيقية أساسية، لكن بعض المدارس توفر أيضًا دروسًا فردية لتعليم الآلات الموسيقية.





وكما يوضح السيد تشاستون، "غالبًا ما يترتب عليها تكلفة إضافية طفيفة، والمعلمون يكونون محترفين ومتخصصين في تدريس الموسيقى في تلك المدارس بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة."





يشير هوارد تشاستون إلى وجود مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك المدارس المتخصصة في الموسيقى.





يمكن أن تكون هذه المدارس خيارًا مثاليًا إذا كنت ترغب في توفير تعليم موسيقي عالي الجودة لأطفالك.



Seeking out professional instruction can be a valuable choice. Credit: Edwin Tan/Getty Images

العثور على مدرس في المجتمع المحلي

إذا كنت تبحث عن معلمي آلات موسيقية لطفلك أو لنفسك، يمكنك استفادة من موظفي متجر الموسيقى الذين غالبًا ما يكونون معلمين أيضًا ولديهم شبكة اتصال محلية. هم قادرون على توجيهك نحو معلمين ذوي خبرة.





ومنسقو الموسيقى المدرسية هم مصدر آخر قيم للبحث عن معلمين موسيقى، حيث لديهم اتصالات جيدة ويمكنهم تقديم اقتراحات قيمة للمعلمين المناسبين لاحتياجاتك.





أما جمعيات معلمي الموسيقى في ولايتك أو إقليمك، فهي مصدر مفيد آخر.





وغالبًا ما تحتفظ هذه الجمعيات بقائمة للمعلمين الموسيقيين المحترفين وتصنفهم حسب الآلات الموسيقية التي يدرسونها وموقعهم، وهذا يمكن أن يساعدك على تحسين عملية البحث الخاصة بك عبر الإنترنت والعثور على معلم مناسب يناسب احتياجاتك بسهولة.



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بدلاً من ذلك، يُمكنك البحث عبر الإنترنت عن الآلات الموسيقية أو المجموعات الموسيقية المجتمعية.





كما تقترح السيدة سامبسون: "حتى باستخدام تطبيقات الخرائط، يمكنك العثور على مدرسين لتدريس الموسيقى بمختلف التخصصات مثل الموسيقى الكلاسيكية، أو الموسيقى الشعبية، أو الموسيقى الجاز، أو الموسيقى الروك".





واستكشاف الجمعيات المجتمعية الصغيرة يعد أيضًا خيارًا جيدًا، حيث يرحب العديد منها بالأفراد من مختلف الأعمار ومستويات المهارة، ويتيحون للمشاركين التعلم والتقدم في مجالات الموسيقى.





ويمكن للوالدين أيضًا الاستفادة من هذه الجمعيات والتعلم مع أطفالهم من نفس المعلم، مما يجعلها تجربة ممتعة وتعليمية للجميع.



لم يفت الأوان للتعلم

تقول السيدة سامبسون إن الأمر قد يكون أمرًا شاقًا، لكن التعلم كشخص بالغ أمر رائع.





وتقول: "تتوفر الدروس الجماعية والفردية بشكل كبير في معظم الأماكن في أستراليا، وهي لجميع المستويات، إنه نشاط اجتماعي رائع، لذلك غالبًا ما يتعلم الأشخاص بهدف الانضمام إلى مجموعة، لا تثبط عزيمتك إذا وجدت أن أسلوب معلمك يختلف عن أسلوب التعلم الخاص بك".





وتؤكد السيدة سامبسون أن "الشعور بالإحباط أو القلق، أو الانزعاج أو البكاء في الدرس، هو أمر يمكن أن يحدث للناس".





"المعلمون متفهمون، لكنهم قد لا يعرفون كيف يمكنهم تغيير أسلوب التدريس الخاص بهم لمساعدتك في العثور على الطريق للتعلم".



على الرغم من صعوبة الأمر، إلا أن الامتثال والتحدث مع معلمك عن مشاعرك وتحدياتك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير. يمكن للمعلم بعد ذلك أن يقترح خيارات جديدة ومختلفة لمساعدتك على تحقيق تقدم أفضل. Iska Sampson

البحث عن معلم آخر أو حتى آلة موسيقية جديدة قد يكون الحل أيضًا.



أين يمكنني العثور على آلات موسيقية؟

تختلف سياسات المدارس والمتاجر الموسيقية من مكان لآخر بشأن توفير الآلات الموسيقية.





في بعض الأقسام الموسيقية في المدارس، يمكن أن يتم استثمار الموارد في شراء الآلات وتقديمها للطلاب مقابل رسوم، مما يساهم في توفير فرصة لمن يتيح لهم الدراسة الموسيقية بشكل أكبر. بالمقابل، يمكن أن تتطلب بعض المدارس من الطلاب توفير آلاتهم الخاصة.





بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتاجر التي تبيع الأدوات المستعملة ومصلحي الأدوات أن تكون مصدرًا رائعًا للعثور على آلات موسيقية بأسعار معقولة، وهذا يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون توفير المال أو تجربة آلة موسيقية قبل الاستثمار في آلة جديدة.



Senior man playing mandolin and senior woman playing ukulele Source: Moment RF / Joao Inacio/Getty Images مؤسسة Guitars Gathering Dust الخيرية في ملبورن تقوم بمهمة رائعة بتوفير منازل جديدة للآلات الموسيقية غير المرغوب بها، ومن ثم تتبرع بها لبرامج تعليم الموسيقى ومكتبات مجلس خليج هوبسونز، وحتى للأفراد الذين يحتاجونها.





بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد الاستفادة من برامج مثل Hobsons Bay حيث يمكنهم استعارة الجيتار والآلات الموسيقية الأخرى لمدة ثلاثة أشهر.



