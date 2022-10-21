首都领地首次将持有少量毒品合法化

首都领地已成为澳大利亚第一个将少量持有非法药物（包括可卡因、海洛因和冰毒）合法化的司法管辖区。





该法案于2021年初由政府后座议员迈克尔·佩特森（Michael Pettersson）首次提交给议会。





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“今天是一个重要的日子，”佩特森说，并感谢他的同事们“为更好的方式投票”。





“今天的法案不是一场激进的革命；它是我们现有法律的逐步演变。”



该法案扩大了首都领地的简单大麻违法通知（SCON）计划，在该计划下，自1992年以来少量持有大麻已不再是违法行为。





首都领地于2019年通过了一项法律，允许拥有和种植少量大麻供个人使用。





“今天我们扩展了这一框架......该计划多年来的许多好处现在将应用于更广泛的药物，影响更多的堪培拉人——最终目标是让他们更容易获得他们所需要的帮助，”佩特森说。





2021年对该法案的调查建议在进行修正后再通过该法案，以确保其符合政府的减害政策。





新法律的实施需要12个月的时间，这是继今年早些时候在堪培拉推出全国首个固定地点毒品检测诊所之后的又一举措。



法律变化意味着什么？

法律的变化意味着人们被发现持有个人使用量的九种不同类型非法药物，将不会受到刑事起诉，这些药物包括海洛因、可卡因和快速丸（speed，即冰毒）。





该法案使警方能够对被抓获的持有非法药物的人处以罚款，而不是将他们转移到刑事司法系统中——目前持有非法药物者面临着最高两年的监禁。





一个人也可以选择参加一个药物戒断计划（drug diversion program），而不是面临100澳元的罚款。



另外，该法案不会改变贩运毒品罪行。





首都领地政府在6月宣布原则上支持该法案。





“非法药物是有害的，首都领地政府将继续对毒贩采取强硬立场。该法案不会改变这种观点，”首都领地卫生部长斯蒂芬-史密斯（Rachel Stephen-Smith）当时表示。





“政府和首都领地警务部门将继续努力减少供应，并通过司法系统起诉毒贩和贩运者。”





但她也表示，有证据表明将吸毒定为犯罪并不能减少毒品使用，需要将药物滥用作为一个健康问题来对待。





“将吸毒成瘾视为一个健康问题可以改善社区中每个人的结果，”她说。





首都领地警方此前提出了关切，即所列毒品的数量超过了个人使用量，可能被视为可贩运数量。





首都领地政府表示，12个月的实施期将用于加强监督安排和培训一线工作人员，包括警察。





堪培拉自由党副领袖杰里米·汉森（Jeremy Hanson）谴责这一“激进”举动。





“它没有被带到社区。这将导致更多的犯罪。这将导致我们的道路上发生更多的大屠杀，”他告诉澳广（ABC）。





“这不会改变进入刑事司法系统的人数，也不会解决我们现在面临的问题，即没有足够的人能够获得治疗。”





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