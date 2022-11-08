离港媒体人成立海外传媒人协会 冀继续关注香港言论自由

由吴吕南、练乙铮、韦安仕（Stephen Vines）及王俊彦共同创办的海外香港传媒专业人员协会（Association of Overseas Hong Kong Media Professionals）于10 月 31 日在英国伦敦正式成立。





韦安仕在接受 SBS 中文广东话节目访问时表示希望能够通过该协会做三件事，其一是提醒世界继续关注仍然身在香港“我们非常勇敢的同事”的命运。





其次是“我们希望尝试尽我们所能，希望外界关注香港的新闻自由度，如果可能的话更希望能扭转香港言论自由的终结”。





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关于成立的第三个目的，韦安仕称其为一个“富有宏愿”的计划，是要为在香港以外地区生活的新闻从业人员提供协助和支援，“可能是协助寻找工作，可能是提供培训，或者是适应新环境。”



Stephen Vines Source: Supplied / Stephen Vines 韦安仕表示，该协会的下一步将是展开一项调查计划，了解移居海外的香港新闻工作者人数。





该协会的澳大利亚代表Nina Loh在接受 SBS 中文广东话节目采访时指出，协会服务范围并不局限于英国，“目前将集中于一些较多香港移民的地点，包括加拿大、澳洲、台湾、美国等。这些地区都有我们的会员。”





Nina Loh表示，该协会已与其他新闻从业员组织开展工作及商讨伙伴关係，包括国际记者联会（IFJ）、无国界记者（Reporters Without Borders）及英国全国记者联盟（National Union of Journalists）。





国际记者联会今年十月公布一份关于香港言论自由报告，香港特区政府发言人上月在回复SBS 中文广东话节目关于该报告的采访时提到，“新闻从业员与其他人一样都有义务遵守所有法律”，传媒可一如既往行使监督香港特区政府工作的权利，并指“只要不违法，传媒评论甚或批评政府施政的自由并无受到限制”。





发言人并指出任何人或机构不论背景、专业，都要为其违法行为负责，违法必究，“与言论、新闻和出版自由无关”。





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