罕见天文现象：本周五晚澳洲多处或现南极光

澳大利亚太空天气预报中心正发出“强烈磁暴警报”：太阳表面将出现“三十倍大于地球”的冕洞，预计会引起大型地磁风暴，影响通信和GPS卫星、电力系统和航天器的运行。



为何会出现磁暴？

所谓的磁暴，是由于太阳的巨大日焰所产生太阳风震波或磁云与地球磁场交互作用下，在地球所引起的磁场扰动。





气象局将测量三小时内地磁活动的K指数提升至六级，属于“中等水平”。





据预测，高度地磁活动还会令澳大利亚和新西兰接近南极的高纬度的地区，在今晚有机会出现“南极光”。





美国国家海洋及大气局太空天气预报中心也预测美国纽约、爱达荷和华盛顿州地区将出现强烈的极光。



什么是冕洞？

据维基百科的解释，冕洞是太阳的日冕位置附近，因太阳粒子会从该地区以较高的速度逃逸，而创造出气体和能量密度较低的一个“低温区域”。





当在紫外线或X射线波长下观察时，有关区域在太阳外层大气中看起来是黑暗的，因此被称为“洞”。





冕洞可以在太阳表面观察到，并且可以持续数月之久。





从日冕洞发出的高速太阳风会影响地球磁场，导致极光及其它太空天气现象。





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