澳洲监管部门接到投诉：这家航空公司被指误导消费者 原因何在？

要点： Flight Free Australia has lodged a greenwashing complaint against Etihad Airways.

该机构称，阿提哈德航空宣传公司自身为可持续发展领域的领导者，误导了消费者；

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）正在调查一系列行业的“漂绿”问题。

阿提哈德航空公司被指涉作出“漂绿”陈述。有环保组织指该航空公司“并无达致零排放的可靠途径”，并且就其可持续发展方面的努力方面误导消费者。





非盈利机构 Flight Free Australia已要求澳大利亚竞争和消费者委员会调查阿提哈德航空的广告宣传和减排计划。





澳大利亚竞争和消费者委员会于本月较早前公布了调查澳大利亚企业“漂绿”行为的一份报告，发现有 57% 的公司作出过“令人忧虑的陈述”。



哪些宣传受到指责？

周三（3月22日），Flight Free Australia就一项广告活动向 澳大利亚竞争和消费者委员会投诉导阿提哈德航空公司这间阿联酋的国家航空公司。





该机构指阿提哈德航空在2023年 2 月 15 日于墨尔本 AAMI 公园展示的广告牌上，将自己定位为“可持续发展和气候责任的领导者”，此宣传或涉违反《竞争和消费者法》。





据称，该广告牌上清晰地标明“飞行不应以地球为代价”和“2050 年前实现零排放”，旁边则有阿提哈德航空的公司商标。



An Etihad advertisement stating 'Net zero emissions by 2050' during an A-League match at AAMI Park has been described as 'greenwashing' by an environmental group. Credit: ENVIRONMENTAL DEFENDERS OFFICE/PR IMAGE Flight Free Australia 指出，这则广告牌暗示了乘坐阿提哈德航空不会对环境造成重大影响；同时表达了该公司正计划或有合理预期，可在 2050 年前实现零排放。





Flight Free Australia支持者亚历克斯·蒙戈尔（Alex Mungall） 呼吁阿提哈德航空撤回这份有关可持续性的声明。





蒙戈尔表示：“我们看到阿提哈德航空赞助体育运动，并宣传他们所谓的可持续性，公司的宣传包括‘飞行不需以地球为代价’或‘将在 2050 年实现零排放’等字句，这是潜在的‘漂绿’行为。”





“我们的投诉对此指出，阿提哈德并无可靠的零排放途径，它们只在大谈在技术、实践或经济上皆不可行的减排举措。”



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“漂绿”是指什么？

“漂绿”是指企业对其在可持续性和环境影响方面作出的虚假或误导性陈述。





根据澳大利亚竞争和消费者委员会有关澳大利亚企业“漂绿”行为的报告，这些陈述经常出现于产品包装、网站、广告或具影响力的人所发的社交媒体帖文上。





“漂绿”宣传的形式，通常包括以“绿色”为产品命名、强调公司的社会责任声明，或声称产品对环境友善的模糊陈述等。





在这份针对不同企业的全面调查中， 澳大利亚竞争和消费者委员会 审核并发现的情况包括企业提出的不合规格声明、无足够证据支持的陈述、夸大利益、省略重要讯息，以及滥用看似值得信任的标记图像（例如树叶和地球图标）等。



监管部门明言优先关注“漂绿”宣传

澳大利亚竞争和消费者委员会发言人于周三证实已收到相关投诉。





发言人指出：“我们将跟进昨日由环保卫士办公室（Environmental Defenders office）作出的投诉。”





取缔“漂绿”宣传是澳大利亚竞争和消费者委员会的优先事项，我们目前正研究在各行各业中发现的“漂绿”情况。



根据澳大利亚竞争和消费者委员会的“漂绿”报告，越来越多消费者在作出购买决定时，会参考可持续性声明，但他们却无法分析或验证这些由企业单方面提供证明的准确性。





报告明言：“只有在声明正确、不误导且不遗漏关键讯息的情况下，这些环境或可持续性声明，才能帮助消费者做出明智的购买决定。”





“具误导性、无意义或不明确的声明只会破坏消费者的信任，并将损害公众对声明本身和其他可持续性陈述文件的信心。”





去年，澳大利亚阿尔巴尼斯政府宣布，将要求大型企业披露它们在减少温室气体排放的投入，以及在相关的绿色规则要求下管理气候风险方面的成效。





联邦国库部长查默斯（Jim Chalmers ）表示，如能建构关于澳大利亚气候风险披露的框架，将有助促进企业对洁净能源和其他基础设施的投资，以助社会过渡到可持续发展的低碳经济。



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阿提哈德航空有何回应？

阿提哈德航空表示，公司一向有全面的研发计划来应对航空业减碳问题，并致力于在2050 年实现零排放。





该公司承诺将于 2025 年将碳排放降低20%。





阿提哈德航空强调，“我们的目标是减少飞行对环境的影响，我们将继续探索和测试所有可能的减碳方法——包括研究可持续航空燃料和避免飞机尾迹，到通过阿提哈德红树林抵消和重新造林。”





代表Flight Free Australia作出投诉的的环保卫士办公室表示，并无证据足以支持阿提哈德航空的环保声明。





环保卫士办公室的高级律师佐伊·布什（Zoe Bush） 表示：“我们仔细研究了阿提哈德航空的公开文件，发现当中并无没有足够证据，证明该公司有打算或具合理预期，可在 2050 年将达到净零排放。”





她又指责阿提哈德航空的行为， 等同欺骗和剥削作出可持续选择的消费者。





SBS 新闻已向阿提哈德航空公司寻求回应。





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