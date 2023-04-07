澳洲等多国执法机构联合行动 捣毁大型国际暗网市场

要点： 澳大利亚和其它17个国家参与查封了一个名为创世纪市场（Genesis Market）的热门暗网市场；

英国国家打击犯罪调查局（National Crime Agency）估计该暗网大约持有8000万份凭证；

“饼干怪兽行动（Operation Cookie Monster）”由美国联邦调查局（FBI）和荷兰国家警察牵头。

英国国家打击犯罪调查局表示，国际执法机构已经查封了一个广受网络犯罪分子欢迎的庞大的暗网市场，这次多国联合打击行动被称为“饼干怪兽行动”。





周三，试图进入创世纪市场的人看到，屏幕上显示“本网站已被查封”和“饼干怪物行动”，还有穿着联邦调查局帽衫的人在电脑前的照片。





Cookie是一段计算机数据，使人们更容易重新打开网页。





其它欧洲国家、加拿大和澳大利亚警察组织的标志也出现在该网站上，同时还有网络安全公司Qintel的标志。





“我们评估认为创世纪市场是世界上最重要的访问市场之一，” 英国国家打击犯罪调查局Threat Leadership总干事罗布·琼斯 （Rob Jones） 说。



Logos of other European, Canadian, and Australian police organisations were also emblazoned across Genesis Market's website, along with that of cybersecurity firm Qintel. Source: AAP, Press Association / Alamy 多个国家的官员说，创世纪市场以低至0.7澳元的价格出售了200多万人的身份，使黑客能够瞄准银行账户并进行在线欺诈。





在这场由美国联邦调查局和荷兰警方牵头、涉及17个国家的大规模打击行动中，警方逮捕了119人。





据美国财政部称，该网站的总部设在俄罗斯。并表示已对创世纪市场实施制裁。





欧洲刑警组织说：“前所未有的执法行动”捣毁了“向全球黑客出售被盗账户凭证的最危险的市场之一。”





欧盟警察机构表示：“创世纪市场被查封时，发现有200多万人的被盗身份凭证供出售。”





打击犯罪的行动在澳大利亚、英国、加拿大、美国和欧洲等10多个国家展开。





英国国家打击犯罪调查局说，在英国有24人被捕。另有17人在荷兰被捕。



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Qintel公司没有立即回复寻求置评的信息，也无法立即找到创世纪市场公司管理员的详细联系方式。





联邦调查局似乎也渴望获得关于他们的信息，在其扣押通知中说，任何曾经与他们有联系的人都应该“给我们发邮件，我们很感兴趣”。





英国网络安全公司Searchlight Cyber的分析师路易丝·费雷特（Louise Ferrett）表示，创世纪市场专门从事数字产品的销售，尤其是从被恶意软件感染的电脑上获取“浏览器指纹”。





她说，由于这些指纹通常包括凭证、cookies、互联网协议地址和其他浏览器或操作系统的细节，它们可以被犯罪分子用来绕过多重因素认证或设备指纹等反欺诈解决方案。





自2018年以来这一市场一直很活跃。



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英国国家打击犯罪调查局说，创世纪市场的运作方式是根据被盗数据的情况，以低至1澳元至数百澳元的价格出售凭证。





“想要运作起来，你只需要知道这个网站，可能会得到一个邀请，考虑到用户的数量，这可能不是特别困难，”该局网络情报主管威尔·莱恩（Will Lyne）说。





“一旦你成为用户，就很容易......实施犯罪活动。”





英国国家打击犯罪调查局说，参与调查的国家还包括澳大利亚、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、冰岛、意大利、新西兰、波兰、罗马尼亚、西班牙、瑞典和瑞士。





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