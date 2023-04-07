旅行治愈创伤： 澳洲一位被收养女孩人生中最有意义的事

当走上码头，眺望大海时，安娜（Anna）第一次感受到很长一段时间以来都没有过的平和与乐观。





现年18岁的安娜的童年并不安稳。她在16岁时第一次度假，这次旅行改变了她对生活的看法。





她说：“我感到非常自由。”





“在那一刻，我觉得我可以做任何事情。”





在随后的日子里，在新州旅行时，她走进了大海，第一次尝试冲浪、浮潜和水肺潜水。





当踩着冲浪板在海浪中潜行时，她开始通过一个新视角来看待生活中的困难经历。





她说：“当你在冲浪时，一个大浪打过来了，你从它的下面过去，你就成功避开了那个大浪......就是这样。”





“你的问题就像大海，它真的很大，但你可以克服风浪。”



Anna says a road trip as a teenager changed her perspective on life. Source: Supplied / Joanna Gibson 安娜在菲律宾出生，10岁时被收养，移居到澳大利亚。





这一次收养没有成功，于是她在12岁时被安置在紧急护理中心里。13岁那年，她的第二次被收养也没有成功。





安娜说，从一个地方搬到另一个地方使她患上了抑郁症、焦虑症和创伤后应激障碍（PTSD）。





她说：“这就像你的肩膀扛着一袋砖头......它真的揭开了很多伤疤，需要时间来愈合。”





“它现在仍然在愈合中。”



“重要的不仅仅是你去哪里”

通过非营利性机构Professional Individualised Care及其旅行项目计划，安娜获邀与一名资质受认可的社会工作者，一起踏上为期四周的新州之旅。





该机构将儿童安置在专业治疗护理人员的家里，这些护理人员能够支持其复杂的需求并与其建立稳定的关系。





旅行项目计划是以德国的一个类似项目为模式，旨在为弱势儿童提供人际联系、稳定的关系和积极的情感记忆。



During her trip around NSW, Anna enjoyed new experiences including camel riding. Source: Supplied / Joanna Gibson 该机构与一些地区和部门合作，并从那里获得资金支持。





大多数被转介者来自悉尼西部，许多往往来自不同的文化和语言背景。





每次旅行都是独一无二的，这一计划可以根据孩子的背景、兴趣和文化需求进行安排，参与者大多都是青少年。





虽然大多数旅行都是澳大利亚境内游，但两名参与者已经能够到海外探亲，并与他们在哥斯达黎加和新西兰的亲戚建立联系。





安娜在新州参观了茶园、海豹岩、麦考瑞港、新月角、塔姆沃思、皮利加国家公园、贝特曼斯湾、诺拉、杰维斯湾和克鲁努拉等地。





与安娜一起旅行的旅游项目协调员乔安娜·吉布森（Joanna Gibson）说，对弱势儿童来说，这些旅行带来改变。





“在一天结束时，这不是关于你做了什么或你去哪里，而是我们建立的关系，以及由此产生的关怀和成长。”





“拥有这些积极的记忆......让你度过困难时期，这只是一个提醒，事情可以不同，希望这对他们的未来有启发。”





Professional Individualised Care的创始人兼首席执行官贾罗德·惠特利（Jarrod Wheatley）说，除了提供积极的体验外，这些旅行还可以帮助人们了解儿童的护理计划。





“像这样的旅行，如果你花了（几周）时间与一名社会工作者进行公路旅行，该社会工作者可以有一个真正知情的意见......它更加个性化。”



Anna says a holiday changed her perspective on life. Source: Supplied / Anna Coles 一路上的不同风景也能够帮助阻断参与者的消极情绪。





惠特利先生说：“改变你的物理环境可以真正帮助改变你的情绪。”





“相对于坐在悉尼西部的一个办公空间，在路上做这件事，有很好的体验，这往往要有效得多。”





在旅行中，安娜和乔安娜还去露营、爬树、泡温泉、骑马和骑骆驼，并躺在星空下。





“那真的是我生命中最美好的时光，我从未笑得如此灿烂，一直以来我都很沮丧，”安娜说。





“远离家乡，但有机会探索......这真的开拓了我的思维，让我看到了世界更广阔的一面，而不是呆在自己的圈子里，想着那些不好的东西。”



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为什么童年记忆如此重要？

伍伦贡大学教育心理学专家佩妮·范·柏根（Penny Van Bergen)教授表示，童年的经历和记忆可以对成年后产生强大的影响。





她说：“我们的记忆对我们的自我意识很重要，它们给我们揭示了一些关于我们是谁的信息。”





“如果某人有一段创伤性的过往，曾遭虐待或被忽视，那么在很长一段时间内都会带着这些伤痕。”





柏根教授说，对于接受家庭外照料的儿童来说，拥有童年的积极记忆尤为重要。





“接受家庭外照顾的儿童特别脆弱，而且几乎来自困难的背景，这可能会产生一系列负面的经历。”





“这并不是说这些孩子不能茁壮成长，而是说他们会有脆弱，能够获得积极的经历可以帮助减轻他们一些负担，给他们一些快乐。”





目前的生活成本危机让许多家庭无法开展假期和旅行。





柏根说，有意义的经历和积极的情感记忆并不需要通过昂贵的假期来获得，而是可以通过在大自然中共度时光或开展不同活动来培养。





“任何新奇的事物，任何令人惊讶或不寻常的东西......可能是在后院露营，或者只是去一个你从未去过的地方，而不是你通常去的海滩，”她说。





“这不一定要花钱，但可能需要花点心思。”



持久的影响

安娜现在正过着她称之为“正常成年人”的生活；应对日常开销、学习和独立生活。





她说，在度假之后，她感到更多的支持、自信，并且能够为自己说话。





她说，这改变了她的生活。



Anna visited Tea Gardens, Seal Rocks, Port Macquarie, Crescent Head, Tamworth, Pilliga National Park, Batemans Bay, Nowra, Jervis Bay and Cronulla. Source: Supplied / Joanna Gibson “我不再觉得无助或没价值......我感到充满力量。”





“它真的对我的生活产生了很大影响。”





安娜现在正在攻读社区服务三级证书，她希望能够帮助支持其他年轻人。





“我希望能够帮助其他有需要的孩子，他们需要被理解，在他们无法拥有生活时给他们一个生活。”





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