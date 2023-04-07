Teenage girl standing on a boat in the ocean, facing away from the camera
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旅行治愈创伤： 澳洲一位被收养女孩人生中最有意义的事

刚移居澳大利亚时，安娜还是个孩子，没有与自己的家人一起居住，生活不稳定。但她有生以来的第一次度假经历改变了她的生活。

Published 7 April 2023 2:34pm
Updated 3h ago 2:42pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
Image: Anna was 16 when she went on her first holiday.
当走上码头，眺望大海时，安娜（Anna）第一次感受到很长一段时间以来都没有过的平和与乐观。

现年18岁的安娜的童年并不安稳。她在16岁时第一次度假，这次旅行改变了她对生活的看法。

她说：“我感到非常自由。”

“在那一刻，我觉得我可以做任何事情。”

在随后的日子里，在新州旅行时，她走进了大海，第一次尝试冲浪、浮潜和水肺潜水。

当踩着冲浪板在海浪中潜行时，她开始通过一个新视角来看待生活中的困难经历。

她说：“当你在冲浪时，一个大浪打过来了，你从它的下面过去，你就成功避开了那个大浪......就是这样。”

“你的问题就像大海，它真的很大，但你可以克服风浪。”
Teenage girl standing outside with a bird on her shoulder
Anna says a road trip as a teenager changed her perspective on life. Source: Supplied / Joanna Gibson
安娜在菲律宾出生，10岁时被收养，移居到澳大利亚。

这一次收养没有成功，于是她在12岁时被安置在紧急护理中心里。13岁那年，她的第二次被收养也没有成功。

安娜说，从一个地方搬到另一个地方使她患上了抑郁症、焦虑症和创伤后应激障碍（PTSD）。

她说：“这就像你的肩膀扛着一袋砖头......它真的揭开了很多伤疤，需要时间来愈合。”

“它现在仍然在愈合中。”

“重要的不仅仅是你去哪里”

通过非营利性机构Professional Individualised Care及其旅行项目计划，安娜获邀与一名资质受认可的社会工作者，一起踏上为期四周的新州之旅。

该机构将儿童安置在专业治疗护理人员的家里，这些护理人员能够支持其复杂的需求并与其建立稳定的关系。

旅行项目计划是以德国的一个类似项目为模式，旨在为弱势儿童提供人际联系、稳定的关系和积极的情感记忆。
A girl and a camel on the beach
During her trip around NSW, Anna enjoyed new experiences including camel riding. Source: Supplied / Joanna Gibson
该机构与一些地区和部门合作，并从那里获得资金支持。

大多数被转介者来自悉尼西部，许多往往来自不同的文化和语言背景。

每次旅行都是独一无二的，这一计划可以根据孩子的背景、兴趣和文化需求进行安排，参与者大多都是青少年。

虽然大多数旅行都是澳大利亚境内游，但两名参与者已经能够到海外探亲，并与他们在哥斯达黎加和新西兰的亲戚建立联系。

安娜在新州参观了茶园、海豹岩、麦考瑞港、新月角、塔姆沃思、皮利加国家公园、贝特曼斯湾、诺拉、杰维斯湾和克鲁努拉等地。

与安娜一起旅行的旅游项目协调员乔安娜·吉布森（Joanna Gibson）说，对弱势儿童来说，这些旅行带来改变。

“在一天结束时，这不是关于你做了什么或你去哪里，而是我们建立的关系，以及由此产生的关怀和成长。”

“拥有这些积极的记忆......让你度过困难时期，这只是一个提醒，事情可以不同，希望这对他们的未来有启发。”

Professional Individualised Care的创始人兼首席执行官贾罗德·惠特利（Jarrod Wheatley）说，除了提供积极的体验外，这些旅行还可以帮助人们了解儿童的护理计划。

“像这样的旅行，如果你花了（几周）时间与一名社会工作者进行公路旅行，该社会工作者可以有一个真正知情的意见......它更加个性化。”
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Anna says a holiday changed her perspective on life. Source: Supplied / Anna Coles
一路上的不同风景也能够帮助阻断参与者的消极情绪。

惠特利先生说：“改变你的物理环境可以真正帮助改变你的情绪。”

“相对于坐在悉尼西部的一个办公空间，在路上做这件事，有很好的体验，这往往要有效得多。”

在旅行中，安娜和乔安娜还去露营、爬树、泡温泉、骑马和骑骆驼，并躺在星空下。

“那真的是我生命中最美好的时光，我从未笑得如此灿烂，一直以来我都很沮丧，”安娜说。

“远离家乡，但有机会探索......这真的开拓了我的思维，让我看到了世界更广阔的一面，而不是呆在自己的圈子里，想着那些不好的东西。”
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为什么童年记忆如此重要？

伍伦贡大学教育心理学专家佩妮·范·柏根（Penny Van Bergen)教授表示，童年的经历和记忆可以对成年后产生强大的影响。

她说：“我们的记忆对我们的自我意识很重要，它们给我们揭示了一些关于我们是谁的信息。”

“如果某人有一段创伤性的过往，曾遭虐待或被忽视，那么在很长一段时间内都会带着这些伤痕。”

柏根教授说，对于接受家庭外照料的儿童来说，拥有童年的积极记忆尤为重要。

“接受家庭外照顾的儿童特别脆弱，而且几乎来自困难的背景，这可能会产生一系列负面的经历。”

“这并不是说这些孩子不能茁壮成长，而是说他们会有脆弱，能够获得积极的经历可以帮助减轻他们一些负担，给他们一些快乐。”

目前的生活成本危机让许多家庭无法开展假期和旅行。

柏根说，有意义的经历和积极的情感记忆并不需要通过昂贵的假期来获得，而是可以通过在大自然中共度时光或开展不同活动来培养。

“任何新奇的事物，任何令人惊讶或不寻常的东西......可能是在后院露营，或者只是去一个你从未去过的地方，而不是你通常去的海滩，”她说。

“这不一定要花钱，但可能需要花点心思。”

持久的影响

安娜现在正过着她称之为“正常成年人”的生活；应对日常开销、学习和独立生活。

她说，在度假之后，她感到更多的支持、自信，并且能够为自己说话。

她说，这改变了她的生活。
Teenage girl standing in front of the 'golden guitar' monument in Tamworth NSW
Anna visited Tea Gardens, Seal Rocks, Port Macquarie, Crescent Head, Tamworth, Pilliga National Park, Batemans Bay, Nowra, Jervis Bay and Cronulla. Source: Supplied / Joanna Gibson
“我不再觉得无助或没价值......我感到充满力量。”

“它真的对我的生活产生了很大影响。”

安娜现在正在攻读社区服务三级证书，她希望能够帮助支持其他年轻人。

“我希望能够帮助其他有需要的孩子，他们需要被理解，在他们无法拥有生活时给他们一个生活。”

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