【2022世界杯】四分之一决赛 巴西点球大战惨遭淘汰

在卡塔尔举行的国际足联世界杯四分之一决赛正在进行中，首场比赛巴西爆冷不敌克罗地亚，结束了本届世界杯征程。

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2022年12月9日星期五，在卡塔尔Al Rayyan体育场，巴西队的内马尔（左）在输掉与克罗地亚队的世界杯四分之一决赛后，在巴西队的阿尔维斯（右）身边泪流满面。 Source: AP / Martin Meissner/AP

作为夺冠热门之一，在卡塔尔赖扬教育城球场进行的2022卡塔尔世界杯足球赛四分之一决赛中，克罗地亚队与巴西队在常规时间和加时赛战成1比1平。

在随后的点球大赛中，巴西队以2:4不敌克罗地亚队，最终克罗地亚队以总比分5比3获胜，率先晋级四强，巴西队被淘汰出局。

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Published 10 December 2022 at 8:58am, updated 3 hours ago at 9:48am
Source: SBS