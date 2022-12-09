【2022世界杯】四分之一决赛 巴西点球大战惨遭淘汰

作为夺冠热门之一，在卡塔尔赖扬教育城球场进行的2022卡塔尔世界杯足球赛四分之一决赛中，克罗地亚队与巴西队在常规时间和加时赛战成1比1平。





在随后的点球大赛中，巴西队以2:4不敌克罗地亚队，最终克罗地亚队以总比分5比3获胜，率先晋级四强，巴西队被淘汰出局。



