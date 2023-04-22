澳洲著名演员巴里·汉弗莱斯去世 享年89岁

总理阿尔巴尼斯向已故演员和讽刺作家巴里·汉弗莱斯 (Barry Humphries)致敬。





昨天，汉弗莱斯在直系亲属的陪伴下在悉尼圣文森特医院离世，享年89岁。





在周六晚上发表的一份声明中，汉弗莱斯的家人表示："他直到最后都是完全的自己，从未失去他聪明的头脑、独特的智慧和慷慨的精神"。





阿尔巴尼斯在推特上表示哀悼时说：从埃德娜夫人（Dame Edna Everage）到桑迪·斯通，汉弗莱斯曾通过一整个星系的角色来娱乐我们，但这个星系中最明亮的明星始终是他自己。





他称赞汉弗莱斯是一位伟大的思考者、讽刺家、作家，既有天赋又有才华，绝对的独一无二。



汉弗莱斯最有名的一个荧幕形象，自称为超级巨星的的埃德娜夫人几十年来一直为观众带来快乐。





在1985年参加《迈克·沃尔什秀》的节目中，汉弗莱斯扮演的埃德娜夫人说她的花园里有一个卫星天线：





“我喜欢看视频，我甚至在我的后花园有一个卫星。不是卫星，有点像碟形天线，你可以称它为一个卫星天线，它取代了老式升降晾衣架，事实上，有时我会用它挂一些小的贴身衣物。”





迈克·沃尔什问到：“对接收（视频）信号有影响吗？"





“没有，但我已经成功地将我的一个胸罩展示到了世界各地！” 埃德娜夫人说。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



