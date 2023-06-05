冷锋自西向东掠过澳洲 东岸本周将迎连绵阴雨

西澳在周末期间受冷锋侵袭，温度骤降，阴雨连绵。该冷锋从周日起逐渐向东移动，预计周三便会抵达东部海岸。





与此同时，东岸本身受向岸风（onshore wind）影响出现阴雨天气，新州内陆地区可能会在周一（6月5日）开始降雨，并在明日扩散到悉尼及南岸。





而西澳冷锋抵达后，两股气象系统合力形成暴雨及强风，预计于周三上午开始进入南澳，周三晚侵袭维州和新州，并持续至周四，期间预计将有浓雾。恶劣天气最快要到周末才会完结。



尽管今年雪季将从本周末开始，但气象员预计气温仍不够低。





悉尼在上周五（6月2日）录得摄氏24.2度，是自2004年以来的六月最高温度。新州东北部Gunnedah的24.7度更是69年来的六月最高温。不过由于预期持续降雨，悉尼本周气温将徘徊在20度左右。





全国大部分地区预计在未来7至10天都会降雨，包括墨尔本、布里斯班、堪培拉、珀斯、阿德莱德和霍巴特。





墨尔本和堪培拉的最高气温持续下降，到星期五为15度；布里斯班本周维持在20度以上；珀斯约20度以下；阿德莱德将徘徊在20度上下；霍巴特最高温在15至17度。





达尔文则预计整个星期都阳光普照，每天最高温度维持在30度以上。





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