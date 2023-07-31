零售巨头Costco产品涉虚假陈述 被ACCC判罚

澳大利亚Costco因为在店内出售多款虚假宣称是本地捕捞的龙虾产品而被判罚 3.3万澳元。





澳大利亚竞争及消费者委员会（ACCC）表示，这一批涉嫌虚假或误导性地标记是澳大利亚捕获的龙虾产品，是“Kirkland Signature PREVIOUSLY FROZEN WHOLE COOKED WA LOBSTER”及“澳洲龙虾”，在一月时在西澳的 Casuarina 分店出售。





ACCC表示，除了名字有误导性外，“（它还）使用了澳大利亚制造的袋鼠标志以及完整的条形图，表明这些龙虾是澳大利亚独有的，而实际上并非如此”。





据报，该批产品实际上由加拿大进口的，因而 Costco 需就有关不当标记收到两项违规通知。





当局表示，虽然实际上只有两个包装被售出，影响很小，但ACCC副主席基奥（Mick Keogh）表示：“该公司理应了解得更清楚。”





基奥指出，许多消费者愿意支付更高昂的费用以购买澳大利亚海产而不是进口产品，这导致标签的准确性在帮助消费者作出明智选择时担当更重要的作用。





他补充说：“销售错误注明国家或产地标签的商品，是违反澳大利亚消费者法律的。虽然在这次事件中受影响的消费者很少，但所犯行为却涉及到一间大企业。”





Costco是全球最大的零售商之一，在全球 13 个国家有分店，Costco 已确定将在全澳迅速扩张，确保除北领地外的每个州或领地至少有一间门店。





Costco Warehouse Australia 业务总裁努恩（Patrick Noone）在接受《日出》（Sunrise）节目采访时透露，该零售商将在未来 5 年内在全国另外开设 20 间 Costco 门店。



努恩表示：“我们正在悉尼寻找更多（分店）地点。”





“我们预计未来一年半内将在墨尔本开设另一间分店，全国各地还有其他分店。”





“布里斯班可以开一间，珀斯（也是），甚至我们也在考虑阿德莱德和霍巴特。”





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