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澳大利亚每日COVID-19要闻：澳大利亚今起取消国际国内航班口罩规定

澳大利亚每日COVID-19要闻（9月９日）：澳大利亚今起取消国际国内航班口罩规定。

INTERNATIONAL STUDENTS ARRIVAL

International students wear face masks as they arrive at Sydney Airport in Sydney. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

要点
  • 从今天（周五）起，无症状居民可以在自我隔离5天后解除隔离；
  • 隔离结束后，当局建议无症状居民不要前往医院等高风险场所；
  • 西澳州不再要求人们乘坐公共交通工具时戴口罩。
周五，澳大利亚报告了至少47例新冠死亡病例，包括维州的41人、昆州6人。

各州和领地已决定停止更新每日新冠数据。因此，新州今天没有提供其统计数据。

其它地方从明天（星期六）起不再每日提供新冠数据。

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澳大利亚已经取消在入境国际航班上佩戴口罩的要求，从今天凌晨0点01分起生效。入境国际航班佩戴要求于2021年1月起实施。

澳大利亚国内航班上的口罩规定也于今天结束。

从今天起，新冠检测呈阳性的无症状居民只需隔离5天，而不是7天。

出现喉咙痛、流鼻涕、咳嗽或呼吸急促等急性症状的居民，必须自检测日起自我隔离7天。

周五，澳大利亚健康保护高层委员会（AHPCC）强烈建议，无症状的居民在7天之前不应被允许前往高风险环境。

高风险环境包括医院场所、公共诊所、私人医疗设施、老年和残障人士护理机构。

该委员会没有建议对密切接触者的管理进行任何改变。

从今天起，西澳州不再要求人们在公共交通工具包括出租车和共享车上戴口罩。其它州预计也将放宽这一措施。

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Published 9 September 2022 at 5:10pm, updated an hour ago at 5:14pm
Source: SBS