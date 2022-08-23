澳大利亚每日COVID-19要闻：TGA批准新冠新药 总理进一步调查莫里森秘密部长事件

要点 TGA批准了一种用于治疗新冠的新型口服药物

全国内阁将于8月31日讨论缩短隔离期问题

辉瑞公司寻求批准针对BA.4和BA.5亚变种的加强针

周二，澳大利亚报告了至少95例COVID-19死亡病例，包括新州的32例、昆州的26例和维州的25例。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，在发现前总理莫里森（Scott Morrison）对工业、科学、能源和资源部部长的秘密任命有效后，将对这一事件进行进一步调查。





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“我们将在未来发布有关调查的公告。这不是一个可以被驳回的事情，”阿尔巴尼斯说。在大流行期间，莫里森已任命自己担任五个部门的联合部长。





心理健康部助理部长艾玛·麦克布莱德（Emma McBride）宣布当局推出了一个新的求助热线Head to Health服务。





居民可以在上午8:30至下午5点间拨打1800 595 212，获得免费咨询和评估并转介到心理健康服务。



辉瑞公司已经寻求美国食品药品监督管理局（FDA）批准一种针对Omicron BA.4和BA.5亚变种的加强针。





澳大利亚药监局（TGA）已经批准了sabizabulin，一种新型口服药物，用于治疗中度至重度新冠感染的住院患者。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）将在8月31日举行的下一次全国内阁会议上再次提出将新冠患者的隔离期从7天减少至5天的问题。



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