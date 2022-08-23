Coronavirus Portal

Latest

澳大利亚每日COVID-19要闻：TGA批准新冠新药 总理进一步调查莫里森秘密部长事件

澳大利亚每日COVID-19要闻（8月23日）：TGA已批准新冠新口服药；总理称将进一步调查莫里森秘密部长事件。

ANTHONY ALBANESE MONASH UNIVERSITY VISIT

Australian Prime Minister Anthony Albanese (second left) and Victorian Premier Daniel Andrews (left) during a visit to Monash University in Melbourne. (file) Credit: EDDIE JIM/AAPIMAGE

要点
  • TGA批准了一种用于治疗新冠的新型口服药物
  • 全国内阁将于8月31日讨论缩短隔离期问题
  • 辉瑞公司寻求批准针对BA.4和BA.5亚变种的加强针
周二，澳大利亚报告了至少95例COVID-19死亡病例，包括新州的32例、昆州的26例和维州的25例。

点击查看
澳大利亚最新的COVID-19病例、住院人数和致死人数趋势。
总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，在发现前总理莫里森（Scott Morrison）对工业、科学、能源和资源部部长的秘密任命有效后，将对这一事件进行进一步调查。

Advertisement
“我们将在未来发布有关调查的公告。这不是一个可以被驳回的事情，”阿尔巴尼斯说。在大流行期间，莫里森已任命自己担任五个部门的联合部长。

心理健康部助理部长艾玛·麦克布莱德（Emma McBride）宣布当局推出了一个新的求助热线Head to Health服务。

居民可以在上午8:30至下午5点间拨打1800 595 212，获得免费咨询和评估并转介到心理健康服务。
辉瑞公司已经寻求美国食品药品监督管理局（FDA）批准一种针对Omicron BA.4和BA.5亚变种的加强针。

澳大利亚药监局（TGA）已经批准了sabizabulin，一种新型口服药物，用于治疗中度至重度新冠感染的住院患者。

新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）将在8月31日举行的下一次全国内阁会议上再次提出将新冠患者的隔离期从7天减少至5天的问题。
阅读以您的语言发布的
COVID-19 疫苗信息。


查看各州和领地COVID-19检测点：
若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：
在您前往海外之前，
查询最新的旅行要求和建议。


SBS新冠信息专页 
阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

澳洲十大紧缺职业是哪些？峰会有望着手解决残疾人就业障碍

内阁同意对莫里森秘密任职部长一事展开独立调查

新州免费职培计划延至明年7月 新数据显示学徒和实习生人数增加

【观点】边境开放后，澳旅游业缘何难以起飞？

分享
Published 23 August 2022 at 4:52pm
Source: SBS