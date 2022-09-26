澳大利亚每日COVID-19要闻：南澳州和首都领地放宽医院和老年护理机构的限制

要点 南澳州取消了医院和监狱的app登记要求

昆州周末报告了新的猴痘感染病例

辉瑞公司首席执行官再次新冠检测呈阳性

首都领地从今日起放宽了医院的访客限制。





每位住院病患将允许每天有两个以上的访客。但是，探访者必须遵守密度限制和医院内其它安全措施。





南澳州居民在访问老年护理机构时，也不再需要提供流感和新冠疫苗的接种证明。





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但是，他们仍旧必须佩戴口罩。





该州居民也不再需要在访问医院、老年护理机构、残障人士护理机构和监狱时在mySAGOV应用程序上进行登记。



最新数据显示，在澳大利亚各地的老年护理机构中，有219所正在暴发新冠疫情。





新州报告了67所养老院出现疫情，其次是维州（66所）、昆州（27所）、西澳州（25所）、南澳州（25所）、塔州（4所）、北领地（3所）和首都领地（2所）。





昆州在周末报告了一例新的猴痘（MPX）病例，使全澳的猴痘感染病例总数超过135例。





维州（67例）和新州（52例）报告的猴痘感染病例在全国最高。



辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·布尔拉（Albert Bourla）在一份声明中表示，他再次新冠检测呈阳性。





布尔拉称自己感觉良好，没有症状。





“我还没有接种新的二价加强针，因为我遵循了疾控中心的指导方针，即在上一次新冠感染后需等待三个月再接种，而我上一次感染是在8月中旬。”





“虽然我们取得了很大进展，但病毒仍然与我们同在。”





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：



查看各州和领地COVID-19检测点：



若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：



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