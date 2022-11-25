华人建筑商通过微信向客户发送“死亡威胁”信息被判有罪

据《每日电讯报（Daily Telegraph）》报道，悉尼Corydon Park一位名为Ruijiu Ma的华人建筑商与其客户发生财务纠纷，随后通过微信发送消息称：“我要杀了你全家……明天就是你的最后一天。”





被威胁的华人客户名为Xiahong Chen，她表示自己收到威胁信息后立刻报了警，而对方也承认自己发出威胁信息，并称由于款项被拖欠而感到愤怒。





据报道，陈女士此前通过微信联系到马先生，请其安装电动闸门和泳池围栏，并同意了对方提出的2.55万澳元报价和1万定金。





陈女士称，在双方并未就设计图进行沟通的情况下，马先生于7月底忽然通知上门安装，但陈女士认为围栏风格与设计不符，二人随即就围栏价格问题产生矛盾。





法庭获悉，马先生于9月致电陈女士，并称“我要让你看看中国人欺负中国人的后果”。随后，陈女士表示自己9月20日在微信上收到威胁信息：“明天再不给我钱，我就杀了你全家，明天是你的最后一天，去你*的。”





本周三，马先生在Hornsby地方法院出庭并承认自己发送威胁信息，目的为“让对方害怕”。





法官米约维奇（Alexander Mijovich）表示，Ruijiu Ma认罪及时，此前也没有犯罪记录，但“不能因为一笔债务而威胁他人及其家人”，因此判定马先生两项罪名成立，总计罚款1500澳元。





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