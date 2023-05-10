美国前总统特朗普被裁定强奸罪名不成立 但须为性侵行为负责

要点： 对于美国前总统特朗普（Donald Trump）否认侵犯了作家卡罗尔（E Jean Carroll），一个陪审团予以拒绝，并作出对卡罗尔有利的裁决；

特朗普已被令向卡罗尔支付 500 万美元的赔偿金；

因为这是一宗民事案件，特朗普不会面临刑事后果。

本文包含强奸和性侵的内容。





美国前总统特朗普被指控在 1990 年代性侵杂志作家卡罗尔，然后诽谤她为说谎者。陪审员决定特朗普须赔偿 500 万美元（740 万澳元）作为对她的伤害的补偿，其中为有关殴打的民事索赔支付 200 万美元，并为诽谤支付 300 万美元。



特朗普可以上诉吗？

特朗普的发言人史蒂文（Steven Cheung）说，这位正在竞选2024年重新入主白宫的美国前总统将提出上诉。





只要案件处于上诉阶段，特朗普就无需支付赔偿。





现年 79 岁的卡罗尔在民事审判期间作证说，现年 76 岁的特朗普于 1995 年或 1996 年在曼哈顿的波道夫·古德曼百货公司（Bergdorf Goodman）内的更衣室强奸了她，然后他在 2022 年 10 月在他的社交平台“Truth Social”上发帖文损害了她的声誉，并指她的指控是“从头到尾的骗局”、“欺骗”和“谎言”。





判决书被宣读时，卡罗尔与她的律师握手。





卡罗尔和她的律师卡普兰（Roberta Kaplan）戴着墨镜微笑离开法院，然后没有对记者说话就上了车。





曼哈顿联邦法院的九人陪审团裁定卡罗尔获得 500 万美元的补偿性和惩罚性损失赔偿。



陪审团的裁决是什么？

尽管裁决足以确定特朗普对殴打卡罗尔负有责任，但陪审团并未认定特朗普强奸了她。





在驳回特朗普否认他性侵卡罗尔的指控前，陪审团的商议不到三个小时。





如果要裁定特朗普需负责，这需要由六男三女组成的陪审团达成一致裁决。





自 4 月 25 日开始，特朗普缺席整个审判。





他在他的社交平台“Truth Social” 上的一篇帖文称这个判决是一种“耻辱”，并说“我完全不知道这个女人是谁”。





特朗普从 2017 年到 2021 年担任总统期间，在共和党总统候选人提名的民意调查中处于领先地位，并表现出很强能力来应对可能使其他政客陷入困境的争议。



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这会影响特朗普竞选总统吗？

在美国两极分化的政治气候下，民事判决似乎不太可能对特朗普的核心支持者产生影响，他们认为这个法律困境是反对者共同努力削弱他的一部分。





宾夕法尼亚州的共和党战略家格罗（Charlie Gerow）说：“反对特朗普的人将保持这种状态，支持特朗普的核心选民不会改变，我认为那些摇摆不定的人不会被这种事情所影响。”



陪审员的任务是裁定特朗普是否强奸、性虐待或强行触摸卡罗尔，其中任何一项都可以让卡罗尔在这次对决中获胜。





他们分别被问及特朗普是否诽谤卡罗尔。



特朗普会面临刑事指控吗？

因为这是一宗民事案件，特朗普不会面临刑事后果，因此，从来没有入狱的威胁。





特朗普的法律团队选择不进行辩护，认定陪审员会发现卡罗尔未能提出具说服力的理由。





特朗普曾表示，Elle 杂志前专栏作家和注册民主党人卡罗尔编造指控，试图增加她 2019 年回忆录的销量，并在政治上伤害他。



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因为案件是在民事法庭上进行的，卡罗尔被要求通过“证据优势”来证明她的强奸指控，而毋须达到刑事案件中使用更高标准“无合理可疑”的程度。





卡罗尔必须出示“明确且具说服力的证据”来证明她的诽谤指控。





陪审员听取了 2005 年《走进好莱坞（Access Hollywood）》视频的摘录，特朗普在该视频中说女性让他在双腿之间“抓住她们”。





特朗普一再否认不当性行为的指控。





法官引用了一宗针对前总统的民事案件的独特性，决定对陪审员的姓名、地址和工作地点保密。





宣读判决后，法官建议陪审员各自保持匿名，并指示他们不要透露其他陪审团成员的身份。





如果您或您认识的人受到性侵犯的影响，请致电 1800RESPECT 1800 737 732 或浏览1800RESPECT.org.au网站。在紧急情况下，请拨打 000。





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