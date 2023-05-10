美国前总统特朗普被裁定强奸罪名不成立 但须为性侵行为负责

要点：
- 对于美国前总统特朗普（Donald Trump）否认侵犯了作家卡罗尔（E Jean Carroll），一个陪审团予以拒绝，并作出对卡罗尔有利的裁决；
- 特朗普已被令向卡罗尔支付 500 万美元的赔偿金；
- 因为这是一宗民事案件，特朗普不会面临刑事后果。
本文包含强奸和性侵的内容。
美国前总统特朗普被指控在 1990 年代性侵杂志作家卡罗尔，然后诽谤她为说谎者。陪审员决定特朗普须赔偿 500 万美元（740 万澳元）作为对她的伤害的补偿，其中为有关殴打的民事索赔支付 200 万美元，并为诽谤支付 300 万美元。
特朗普可以上诉吗？
特朗普的发言人史蒂文（Steven Cheung）说，这位正在竞选2024年重新入主白宫的美国前总统将提出上诉。
只要案件处于上诉阶段，特朗普就无需支付赔偿。
现年 79 岁的卡罗尔在民事审判期间作证说，现年 76 岁的特朗普于 1995 年或 1996 年在曼哈顿的波道夫·古德曼百货公司（Bergdorf Goodman）内的更衣室强奸了她，然后他在 2022 年 10 月在他的社交平台“Truth Social”上发帖文损害了她的声誉，并指她的指控是“从头到尾的骗局”、“欺骗”和“谎言”。
判决书被宣读时，卡罗尔与她的律师握手。
卡罗尔和她的律师卡普兰（Roberta Kaplan）戴着墨镜微笑离开法院，然后没有对记者说话就上了车。
曼哈顿联邦法院的九人陪审团裁定卡罗尔获得 500 万美元的补偿性和惩罚性损失赔偿。
陪审团的裁决是什么？
尽管裁决足以确定特朗普对殴打卡罗尔负有责任，但陪审团并未认定特朗普强奸了她。
在驳回特朗普否认他性侵卡罗尔的指控前，陪审团的商议不到三个小时。
如果要裁定特朗普需负责，这需要由六男三女组成的陪审团达成一致裁决。
自 4 月 25 日开始，特朗普缺席整个审判。
他在他的社交平台“Truth Social” 上的一篇帖文称这个判决是一种“耻辱”，并说“我完全不知道这个女人是谁”。
特朗普从 2017 年到 2021 年担任总统期间，在共和党总统候选人提名的民意调查中处于领先地位，并表现出很强能力来应对可能使其他政客陷入困境的争议。
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这会影响特朗普竞选总统吗？
在美国两极分化的政治气候下，民事判决似乎不太可能对特朗普的核心支持者产生影响，他们认为这个法律困境是反对者共同努力削弱他的一部分。
宾夕法尼亚州的共和党战略家格罗（Charlie Gerow）说：“反对特朗普的人将保持这种状态，支持特朗普的核心选民不会改变，我认为那些摇摆不定的人不会被这种事情所影响。”
陪审员的任务是裁定特朗普是否强奸、性虐待或强行触摸卡罗尔，其中任何一项都可以让卡罗尔在这次对决中获胜。
他们分别被问及特朗普是否诽谤卡罗尔。
特朗普会面临刑事指控吗？
因为这是一宗民事案件，特朗普不会面临刑事后果，因此，从来没有入狱的威胁。
特朗普的法律团队选择不进行辩护，认定陪审员会发现卡罗尔未能提出具说服力的理由。
特朗普曾表示，Elle 杂志前专栏作家和注册民主党人卡罗尔编造指控，试图增加她 2019 年回忆录的销量，并在政治上伤害他。
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因为案件是在民事法庭上进行的，卡罗尔被要求通过“证据优势”来证明她的强奸指控，而毋须达到刑事案件中使用更高标准“无合理可疑”的程度。
卡罗尔必须出示“明确且具说服力的证据”来证明她的诽谤指控。
陪审员听取了 2005 年《走进好莱坞（Access Hollywood）》视频的摘录，特朗普在该视频中说女性让他在双腿之间“抓住她们”。
特朗普一再否认不当性行为的指控。
法官引用了一宗针对前总统的民事案件的独特性，决定对陪审员的姓名、地址和工作地点保密。
宣读判决后，法官建议陪审员各自保持匿名，并指示他们不要透露其他陪审团成员的身份。
如果您或您认识的人受到性侵犯的影响，请致电 1800RESPECT 1800 737 732 或浏览1800RESPECT.org.au网站。在紧急情况下，请拨打 000。
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