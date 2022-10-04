特朗普起诉CNN诽谤，寻求7.3亿美元赔偿

美国前总统特朗普在美国当地时间周一起诉CNN诽谤，要求7.3亿美元的惩罚性赔偿，说CNN对他做出了“诋毁和诽谤行为”。





特朗普在美国佛罗里达州劳德代尔堡（Fort Lauderdale）地方法院提起的诉讼中称，CNN 利用其作为主要新闻媒体的巨大影响力在政治上击败了他。





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CNN拒绝对此发表评论。





特朗普在长达 29 页的起讼书中称，CNN长期以来一直批评他，最近几个月加大了攻击力度，因为CNN担心他会在 2024 年再次竞选总统。





起讼书称：“作为要使政治平衡向左倾斜的部分努力，美国有线电视新闻网试图用一系列更加丑陋、虚假和充满诽谤意味的词语如‘种族主义者’、‘俄罗斯走狗’、‘暴乱者’以及最终的‘希特勒’等标签来玷污原告。”



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起讼书列出了 CNN 似乎将特朗普与希特勒相提并论的几个例子，其中包括主持人扎卡里亚（Fareed Zakaria）在2022 年 1 月的一份特别报道，其中有德国独裁者的镜头。





特朗普在 2020 年的连任竞选中败给了民主党人拜登（Joe Biden），他还没有表示他将寻求再度当选。





在特郎批提起诉讼之际，这位 76 岁的前总统面临着相当大的法律困境，包括美国司法部对他在 2021 年 1 月离任后在他位于佛罗里达州的海湖庄园保留政府文件而进行的刑事调查。





上个月纽约州总检察长詹姆斯对特郎普提出起诉，控告他就自己的资产价值向银行和保险公司撒谎。





国会一个委员会也在调查2021年1月6日特郎普支持者袭击国会大厦事件。这项调查的重点是特郎普在这次袭击事件中的角色。





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