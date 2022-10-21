新报告：澳洲多元文化社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭受重击

要点 澳大利亚药监局批准12至17岁的人接种新冠加强针；

西澳州将在10月底前关闭四家核酸检测诊所；

全球每周新冠确诊病例数连续第八周减少。

一项针对澳大利亚新冠危机应对的独立审查指出，一线工作者、妇女和儿童、老年护理机构的居民、残障人士、多元文化语言社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭到重击。





“政府和公务员在不确定的迷雾中做出决定。没有一个小组（成员）可以确信，他们当时能够做出更好的决定。”





“但是回顾过去，我们认为犯了重大错误。”





Advertisement

报告称，澳大利亚政府和企业本应公平公正地提供经济支持，封锁和对边境的关闭本应减少，学校本应继续开放，老年人本应得到更好的保护。





报告指出：“（临时）移民和国际学生被排除在经济支持之外，这使他们陷于危险之中。”





“在边远的原住民和托雷斯海峡岛民社区以及有大量来自战乱国家的新移民和寻求庇护者的城市地区，部署警察和军队的做法适得其反。”





报告指出，截至2022年1月，在海外出生的澳大利亚人其年龄标准化死亡率几乎是在澳大利亚出生的人的三倍。





“在英国出生的人与在澳大利亚出生的人的死亡率相似。但对于那些在中东出生的人来说，这个数字是前者的12倍以上。”



澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，该报告引起人们的关注，并将为工党政府未来开展的任何全国性调查提供资料和参考。





他告诉记者：“我们需要从这场大流行中吸取教训。”





该报告 由保罗·拉姆齐基金会（Paul Ramsay Foundation）、明德路基金会（Minderoo Foundation）和 John and Myriam Wylie Foundation资助。



澳大利亚医学协会表示，在12月31日之前，新冠肺炎检测呈阳性的澳大利亚人在使用由全科医生或其他医疗从业人员提供的远程医疗服务时，可继续获得国民医疗保险的返款。





澳大利亚药监局已暂时批准莫德纳新冠疫苗作为12至17岁人士的加强针。





澳大利亚免疫技术咨询小组将评估这一加强针的益处，然后就最终的批准向联邦卫生部长提供建议。





由于核酸检测需求减少，西澳州将在10月底之前关闭四家核酸检测诊所。



世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）博士表示，全球新冠病例已连续八周下降，但新冠疫情仍是国际公共卫生紧急事件。





过去一周，德国、法国、中国、意大利和美国报告的新冠病例数最多。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：





查看各州和领地COVID-19检测点：





若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：





在 SBS新冠信息专页





阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO 即将公布的财政预算案能解决签证审理积压问题吗？ SBS Chinese 20/10/2022 06:52 Play