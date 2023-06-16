“重大安全风险”：欧盟拟禁5G网络中使用华为及中兴产品

欧盟委员会星期四（6月15日）发布声明称：“委员会认为，华为及中兴通讯（ZTE）较其他第五代流动通讯系统（5G）供应商，所带来的风险实际上要高得多。”





声明补充说，委员会“将采取相关安全措施，不再采购依赖这两家供应商所提供设备的全新通讯服务”。





据报，目前欧盟各国的通讯网络系统中，平均有约四成设备都是来自华为及中兴。





欧盟内部市场专员布莱顿（Thierry Breton）促请27个成员国及电讯服务营运商在其流动通讯网络服务中，停止使用华为及中兴通讯所提供的设备。





布莱顿在布鲁塞尔召开的记者会上说：“我们不能继续这种可能成为‘武器’的高度依赖关系。这将是一个非常严重的弱势，也是对我们共同安全构成的严重风险。”





委员会表示，其中24个成员国已经有一套规则，或正在准备制定相关规则，赋予国内当局实施限制规定的权力。



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但布莱顿补充，只有10个成员国曾经动用有关规则以限制或排除高风险的电讯服务供应商。他认为，各成员国政府需要加快消除与中国供应商所带来的潜在安全风险。不过，布莱顿未指明有关国家谁属。





他说：“这个 (步伐) 太慢了。它带来重大的安全风险并将欧盟（各成员国）的集体安全置于险境，因为此举令欧盟严重依赖（高风险供应商）并构成严重脆弱的情况。”





三年前，欧盟对当地建设的第五代流动通讯网络引入严格规则，但未对任何供应商实施一刀切禁令，也并未点名禁止华为等电讯商。





此举意味着欧盟正对中国采取日趋强硬的态度，但同时欧盟也希望与北京保持良好关系。





美国此前曾向欧洲国家施压，要求当地政府将一些具有国家安全忧虑的企业排除在外，还在去年禁止当地企业进口或销售由华为及中兴通讯的通讯设备。





华盛顿此前曾表示，担心华为提供的设备可能会被中国用于收集情报。





英国及澳大利亚也已禁止华为参与建设当地的第五代流动通讯网络。





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