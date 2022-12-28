罗兴亚难民投奔怒海生死未卜 社区吁澳大利亚政府参与救援

澳大利亚的罗兴亚裔人权活动家沙安华（Anwar Sha）的姐姐及其三个年幼的女儿沦为船上难民，生死未卜。





在5年前逃避缅甸境内的血腥镇压后，她们于11月29日冒险踏上一艘摇晃破旧的木船，逃离孟加拉考克斯巴扎尔（Cox's Bazar）环境恶劣的难民营。





沙安华于上周收到消息，约有200名罗兴亚穆斯林难民被困于安达曼海，他的姐姐芭甘（Zahida Bagum）及其年龄只有8至12岁的女儿，正身在船上。





她们已于该艘无动力的船只中随水漂流数星期，粮水都已耗尽。据报有多达20人已死于脱水和饥饿，或遇溺身亡。



与此同时，58名罗兴亚穆斯林男子在投奔怒海数星期后，终于于圣诞节当天在印尼北部亚齐省（Aceh）靠岸。他们均饥肠辘辘，相当虚弱。目前尚不清楚是否有其他更多船只与他们一同出海、是否包括仍然在海面飘荡的妇孺。





印尼并非1951年联合国《难民地位公约》的缔约国，但该国于2016年签署了一条总统法令，提供法律框架以帮助在其海岸线附近遇难的船只，并允许船民上岸。





联合国难民署已呼吁周边国家开展救援任务。





“联合国难民署再次呼吁，作为负责任的国家，各国应根据相关法例要求和人道主义传统，营救船上的难民并允许他们安全上岸。”



现已为澳大利亚公民的沙安华于2000年以政治难民身份抵澳，他坦言姐姐和侄女们音讯杳然，生死未卜。





“我只听说她们大约一周前，在印尼和马来西亚之间的某个水域。”





对于孤注一掷、投奔怒海的亲人，他忧心忡忡，担心她们的生命安全。





“我们无法和她们联络上，情况相当严峻。”



大约一周前，50多岁的芭甘通过卫星电话与她在马来西亚的丈夫简短通话，但他并不知道她的确切位置。她和丈夫通话中满载了她绝望和泪水，亟待救援。





她在通话中说：“我们快要葬身大海了，这里没食物，也没有水。你们还在犹豫什么？请求你们尽快协助我们。”





“孩子们已不能开口说话，他们太虚弱了。我们什么都没有，我们必须互相帮助。”





42岁的沙安华是澳大利亚缅甸罗兴亚社区的倡议者。数十年来，罗兴亚穆斯林一直受到缅甸军政府和信奉佛教的民族主义者迫害，被迫迁移到穆斯林占多数的其他东南亚国家。





2017年，一场血腥的种族灭绝危机迫使大多数人迁往考克斯巴扎尔，但那里生活条件恶劣，罗兴亚人也常遭受剥削。



澳大利亚伊斯兰委员会联合会（Australian Federation of Islamic Councils）首席执行官查德（Keysar Trad）上星期去信总理，至今未获回覆。





该联合会促请联邦政府与印尼磋商，营救漂流海中的罗兴亚难民，并为他们寻求安全的栖所。





查德坦言感到失望：“在成为总理之前，阿巴尼斯办公室一向都迅速回应查询，因此我感到失望。莫里森政府（当时）反应也非常迅速。”





总理办公室未回应事件。内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）则表示，政府不评论个别“行动部署”。





查德强调，政府援助至关重要。





“这些绝望的群众，正为生命和生计挺而走险。”





联合国难民署表示：“令人深感遗憾的是，我们一再呼吁营救和漂流在安达曼海和马六甲海峡的难民安全靠岸，却没有获得重视。”





“已有多份报道指出，至少数十人已在这场浩劫中无辜丧生。”



