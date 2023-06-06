前美国副总统彭斯宣布参与明年总统大选

要点： 美国前副总统彭斯 (Mike Pence) 宣布参加2024 年的共和党初选。

彭斯将于本周三（6月7日）通过视频和演讲，启动竞选活动。

彭斯与特朗普 (Donald Trump) 的关系越趋疏离。斯與特朗普 (Donald Trump) 的關係越趨疏離。

美国前副总统彭斯（Mike Pence）宣布参加 2024 年共和党初选，与前总统特朗普较劲。





彭斯的竞选团队于本周一（6月5日）向联邦选举委员会提交了候选资格声明。





三位知情的消息人士上周向路透社表示，彭斯将于本周三（6月7日）在早期提名州爱荷华州发放视频和演说，启动竞选活动。





彭斯的参选使他与最有可能获胜的特朗普展开对决，他曾经忠诚地支持特朗普，但在特朗普试图推翻民主党的拜登赢得 2020 年总统大选的结果时拒绝表态支持。





作为坚定的社会保守派，曾任印第安纳州州长的彭斯，与特朗普的关系越来越疏离。他指特朗普鼓励 2021 年 1 月 6 日袭击美国国会大厦的暴徒，危及当时身处大楼内的彭斯和家人.





彭斯是最新加入争夺共和党提名的候选人，其竞争对手有特朗普、参议员斯科特 (Tim Scott) 和前南卡罗莱纳州州长凯莉 (Nikki Haley)。



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据知情人士透露，北达科他州州长伯古姆 (Doug Burgum) 也计划于本周三宣布参选。





前新泽西州州长克里斯蒂(Chris Christie) 亦预定于周二（6月6日）宣布加入竞选，使共和党候选人总数达到双位数。





共和党内候选人持续增加，令不少前总统特朗普（Donald Trump）的反对者担忧，恐怕选票被分薄，令党内提名拱手相让特朗普。





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