新报告：财务压力和收入不平等影响澳大利亚社会凝聚力

要点： 41%的澳洲人感觉在经济上无保障，这一比例较2021年增加10%；

人们承受的财政压力与对政府信任度下降、悲观情绪加剧和民族自豪感下降有关；

租房者和抵押贷款持有者面临更大的财务压力，这与利率上升和租金飙升相关。

澳大利亚社会凝聚力有所削弱，受访的五分之二的澳大利亚人表示有严重的财务方面的忧虑。





物价上涨和利率上调使一些人的家庭预算捉襟见肘，在斯坎隆基金会研究所调查的7500人中，41%的人称自己是“穷人”或他们在勉强度日。这一比例高于2022年的37%以及2021年的31%。





撰写年度社会凝聚力报告的澳大利亚国立大学的詹姆斯·奥唐纳（James O'Donnell）表示，财务压力往往与社会凝聚力减弱密切相关。





反映有财务压力的人还表示，他们对政府的信任度下降，对澳大利亚的未来更加悲观，而且相较来说不太可能感到民族自豪感。





奥唐纳指出：“这个数据非常需要重视，五分之二的人说他们处于生活困境当中。”



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经济上处于劣势也与人们对多元化持更消极的态度有关，生活拮据的人有13%不太可能相信接受来自许多不同国家的移民会使澳大利亚变得更强大。





与完全拥有住房的人相比，租房者和抵押贷款持有者更有可能报告经济压力，这与利率上升和房租飙升是一致的。





奥唐纳表示：“随着在2023年更多的澳大利亚人处于经济压力之下，今年我们的价值感和社会融入感也较低，这也许并不令人意外。”



2023年，对澳大利亚有“强烈归属感”的受访者比例降至48%，创历史新低，仅有33%的受访者对澳大利亚的文化和生活方式感到“非常自豪”。





受访者还对经济不平等和公平感到担忧。





关注高低收入差距的人数达到创纪录的84%，高于2020年7月的76%。





在过去的一年里，非经济问题，如关于本地和国际问题的政治辩论，也削弱了社会凝聚力。





该调查于7月进行，当时距离原住民之声公投还有3个月，中东的冲突也还没有爆发。





在国家社会凝聚力方面同样有一些亮点，包括多元文化主义——绝大多数人都认为这对澳大利亚有利。





然而，基于肤色、种族或宗教的歧视依然存在，2023年有18%的受访者受到影响，较2022年的16%有所上升。





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