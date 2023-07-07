缺乏“人情味”但合法——寻求庇护者酒店拘留案作出裁定

联邦政府在新冠大流行期间利用澳大利亚的酒店来拘留寻求庇护的船民的政策，联邦法院已对其合法性做出了裁决。





在库尔德-伊朗人莫斯塔法·阿齐米塔巴尔（Mostafa Azimitabar）首次对联邦政府提起诉讼一年后，联邦法院法官伯纳德·墨菲（Bernard Murphy）作出了判决。



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墨菲认为，移民部长有法律权力在大流行病期间将酒店作为临时的移民拘留设施。然而，虽然该政策是合法的，但缺乏关怀和人性。





他在裁决中说：“（我对该决定合法性的认定）不应该，然而，被理解为我批准了移民拘留，让申请人被要求忍受。”





"我只能对缺乏思考感到惊讶，事实上，将一个有精神和心理问题的人在旅馆里拘留14个月，是缺乏关怀和人性的。”



从普通人的道德观来看，申请人不应该在这种条件下被拘留这么长时间，特别是在（他）患有创伤后应激障碍和严重抑郁症发作的时候。 - 联邦法院法官伯纳德·墨菲（Bernard Murphy）

没有“人情味”

在14个月里，阿齐米塔巴尔被拘留在墨尔本的曼特拉酒店（Mantra Hotel ）和公园酒店（Park Hotel）。





他经常被锁在房间里，每天长达23个小时，并挣扎着去获得适当的医疗服务。





该段拘留于2021年1月结束，他被释放并获得了过渡性签证。





墨菲法官批评了拘留条件，称限制性过高。





"......（被拘留）主要是在酒店房间里，窗户只能打开10厘米，而且大部分时间都不能到室外，也不能呼吸新鲜空气或感受脸上的阳光。”



任何在新冠流行期间忍受过哪怕两周酒店隔离的人，肯定会理解那是多么困难的事情。从普通人的道德观来看，申请人都不应该在这种条件下被拘留这么长时间。

‘辜负了我的希望’

阿齐米塔巴尔对该裁决表示失望，说他不会“放弃为我们的人权而战”。





他在一份声明中说：“这项判决使我的希望落空了，我想让政府为他们在那些旅馆监狱中对我们所做的事情负责。”



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"我希望法院的裁决能够帮助对像我和许多其他来到澳大利亚寻求保护却遭受痛苦的人，制止不道德的拘留和待遇。"





在法庭外，他感谢他的支持者，说他对这一裁决 "非常难过"，但从法官对他在拘留所面临的条件的认可中得到了安慰。





在大流行期间，大约有1300名难民和寻求庇护者根据一项名为替代性拘留场所（APODs）的政策被拘留在澳大利亚的酒店里。





在他被拘留期间，阿齐米塔巴尔成为最直言不讳地批评政府一系列相关做法的人。



考虑上诉

阿齐米塔巴尔的律师认为，拘留以及使用联邦政府资金将其拘留在酒店是不合法的，不属于《移民法》规定的政府行政权力。





Marque律师事务所的管理合伙人迈克尔·布拉德利（Michael Bradley）说，正在考虑上诉方案。



拘留——违背人们的意愿扣留他们——是政府拥有的最极端的权力之一。 - Marque律师事务所的管理合伙人迈克尔·布拉德利（Michael Bradley）

“完全不能令人满意的是，政府有自由裁量权，仅仅基于法规中的暗示就可以将任何场所变成‘替代性拘留场所’，即使该场所没有阳光、新鲜空气或适当的医疗护理。”





布拉德利说，他将争论修改费用命令，以反映该案件是以公共利益为由提出的。





“这个案件对成千上万的人都有影响，他不应该受到经济上的惩罚。”





离开法庭时，阿兹米塔巴尔得到了朋友和前澳大利亚年度人物格雷斯·塔梅（Grace Tame）的支持。





难民倡导者聚集在墨尔本联邦法院外以示支持，他们高呼 “为阿兹米塔巴尔伸张正义，为难民伸张正义”。



移民部长将考虑政策影响

国际特赦组织（Amnesty International）国家主任萨曼莎·克林特沃斯（Samantha Klintworth）说，政府长期拘留难民和寻求庇护船只抵达者的政策是昂贵和有害的。





她敦促联邦政府通过立法，拒绝继续使用替代性拘留场所作为难民和寻求庇护者的长期拘留地点。



这些政策深深地伤害了人们，并使我们所有的澳大利亚人感到羞耻。我们必须看到为被承认为难民的人的未来制定一个连贯和人性化的计划，包括对《移民法》进行永久性修改，以确保这种情况不再发生。 - 国际特赦组织国家主任萨曼莎·克林特沃斯（Samantha Klintworth）

移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）说，他将花时间 “仔细”考虑这一裁决及其影响。





本周四他称：“我认为（大法官）的言论所针对的，是这种拘留形式的做法，以及前政府实施这种拘留的方式，特别是个人被拘留的时间特别长。”



“本届政府——以及我本人作为部长——一直专注于将移民拘留作为最后的手段，只在必要时使用。现在被移民拘留的人比过去少很多。”





内政部的数据显示，截至2023年4月30日，有44人在替代性拘留场所中，而2020年12月31日为182人。





英联邦监察员伊恩·安德森（Iain Anderson）在1月份发布的一份报告中发现，在替代性拘留场所中拘留超过4周的人是不合适的。





但报告发现，在实践中，平均长期移民拘留时间远远超过四周，到2022年6月延长到742天。这意味着在过去两年中增加了191天。





他建议内政部和相关部长，为面临长期或无限期拘留的个人寻找替代安排。



仍然有很多人被关押在移民拘留所。这包括那些面临明显的无限期拘留的人们。

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