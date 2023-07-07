【SBS新闻快报】美国财长到访北京 旨在平息紧张局势

美国财政部长耶伦（Janet Yellen ）已抵达北京，进行为期四天的访问，目的是缓和世界上两个最大经济体之间不断上升的紧张关系，特别是在贸易和高科技芯片行业上。





在周五的第一天会谈中，她将会见中国高级官员，包括总理李强和被认为与中国国家主席习近平关系密切的前副总理兼经济学家刘鹤。





这是今年美国内阁官员的第二次访问，预计两个超级大国之间相互依存和不信任的关系特征将被突显。



此次美国财长访华是在双方都有敌对行动的背景下进行的，目前最大的焦点是对先进技术至关重要的芯片冲突，包括军事设备和人工智能领域。其他争议领域包括台湾，中国对俄罗斯在乌克兰发动战争的支持，以及人权。





据路透社报道，一名财政部官员告诉记者，耶伦将讨论中国的 "不公平做法"，包括最近对美国公司的惩罚性行动和对市场设置的准入障碍，而她代表团中的一名成员试图淡化期望。





“特别是如果有一些我们可能不同意的事情，我们的谈话就更加重要了。”该名官员在抵达北京时说，“明确地说，我不认为这是没有结果的。”





对耶伦代表团的欢迎也很低调，只有一位中国财政部官员和美国大使在等待耶伦。





不过，双方也有强烈的动机在可能的情况下尝试修补关系。华盛顿和北京之间的合作对于在全球威胁方面取得进展至关重要，包括应对气候危机和对较贫穷国家的债务减免。





两国经济紧密相连，不断升级的贸易管制有可能对双方造成严重损害。而且，如果没有良好的沟通渠道，诸如台湾领空和领海附近的军事巡逻等热点问题风险升级的可能性更大。





美国财政部此前透露，耶伦出访计划讨论 “负责任地管理我们的关系，就关注的领域进行直接沟通，并共同应对全球挑战 ”的必要性。



2023年6月19日在中国北京的人民大会堂，美国国务卿布林肯与中国国家主席习近平握手。 Credit: Leah Millis/AP/AAP Image 耶伦是在美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）访问后不到三周抵达的，布林肯是半个世纪以来前往北京的最高级别美国官员。他与习近平在一场提前没有把握会进行的会晤中交谈了35分钟，双方都表示这是紧张关系中的进展。





布林肯和耶伦的访问过后，拜登和习近平可能于今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会（ Asia-Pacific Economic Cooperation summit）上会面。





然而，中国对美国制裁的愤怒可能会限制真正改善的空间。中国与全球化智库中心（Center for China and Globalization thinktank）主席王辉耀称：“我不会认为这是‘耶伦不受欢迎’，但中国不能只是吞下所有的毒药，然后继续露出笑容。”





华盛顿与它的盟友控制着世界上最先进的技术。政治分歧双方的立法者都担心，中国可能在整体军事力量方面超过美国，而且它可以通过利用美国的先进技术来做到这一点。





去年10月，在这些担忧的推动下，拜登政府对向中国出售半导体和芯片制造设备进行了控制，据说还准备加强这方面的限制。





中国也有一些筹码。本周一，中国对用于芯片制造的两种金属——镓和锗的出口实施了新的管制。





中国的《环球时报》将这些规定称为对美国行动的直接回应：“中国没有理由继续耗尽自己的矿产资源，却被阻挡在技术发展的道路上。”





在此前4月的一次演讲中，耶伦为美国与中国的关系提出了三个优先事项。第一个是通过有针对性的行动保护国家安全利益和人权，这些行动 “不是为了获得经济优势”。





第二是寻求“与中国建立健康的经济关系，促进互利的增长和创新”。





最后一个优先事项是在 “紧迫的全球挑战 ”方面进行合作，如气候危机。





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