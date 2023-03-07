前总理特恩布尔质疑自动追债计划公平性 但从未怀疑其合法性

要点： 澳大利亚前总理特恩布尔是最后一周听证会的第一位证人；

他对Centrelink没有确保人们收到关于潜在债务的信件的报道表示关切；

债务通知被指责为导致多人自杀的原因。

澳大利亚前总理马尔科姆 · 特恩布尔（Malcolm Turnbull）表示，他质疑负责监督自动追债计划（robodebt scheme）的部门是否向其部长提供了有关计划运作的正确信息。





但他从未怀疑该计划的合法性，因为该提案最初提交给内阁时，不需要修改任何立法。





在自动追债计划实施的高峰期，特恩布尔担任总理。皇家委员会负责调查自动追债计划。特恩布尔是最后一周听证会的第一位证人。





自动追债计划从 2015 年运行到至2019 年，使用税务局数据的平均收入来计算和筹集债务。





特恩布尔告诉委员会，2017 年 1 月，媒体对不正确的债务进行报道后，他敦促时任民政服务部长艾伦 · 塔奇（Alan Tudge）对正在发生的事情进行“坦诚的评估”。



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他说，对于有报道称 Centrelink 无法确保人们收到有关潜在债务的信件，他表示关切。





在发给塔奇的 WhatsApp 消息中，特恩布尔问道：“关于正在发生的事情， 你确定你的部门向你提供正确的建议了吗？”





“我管理着一个传统的内阁政府……我很清楚，我希望部长们对他们的部门和职责负责，”特恩布尔说。





“我敦促他（塔吉）做好他的工作。”





特恩布尔认为塔奇经验丰富，“我认为他不是一位疏忽、无能或粗心的部长”。







鉴于人们对自动追债计划合法性提出了极大的担忧，该委员会正在研究如何让该计划继续进行。





特恩布尔表示，他的办公室关切该计划的准确性和公平性，而不是合法性。





“内阁被告知该计划是合法的，因为它符合法律规定，”他说。



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但专员凯瑟琳 · 霍姆斯（Catherine Holmes）表示，最初在 2014 年向澳大利亚政府律师寻求法律建议的提案并未提及平均收入。





“如果平均数是关键问题，那么澳大利亚政府律师可能没有就此提出建议，”特恩布尔说。





政府通过自动追债计划从超过 38 万人那里非法收回了超过 7.5 亿澳元，债务通知被认为是导致多人自杀的原因。





周一会在听证会作证的其他证人包括民政服务部前主管克里斯汀 · 福斯特（Kristen Foster）和澳大利亚公共服务部（Services Australia）总经理杰森 · 麦克纳马拉（Jason McNamara）。





该委员会将于周五结束听证会，最终报告将于 6 月 30 日发布。





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