时隔四年 昆州沙滩女子谋杀案疑犯被引渡回澳洲受审

要点： 38 岁的涉案疑犯辛格（Rajwinder Singh）于本周四乘包机抵达昆州；

昆州女子托雅·科丁利（Toyah Cordingley）于2018年10月被杀。她的父亲于当地海滩发现其尸体，当时尸身被半埋于沙中。

昆州女子托雅被杀四年后，涉案男子在被引渡回凯恩斯数小时后被指控谋杀。





38 岁的辛格早前从印度被引渡回澳，他抵澳后先被拘留一晚，周四由一架私人包机押送，回到昆州北部的凯恩斯。





托雅的尸体于 2018 年 10 月被她的父亲于当地的万盖蒂海滩（Wangetti Beach）发现，当时尸身部分埋于白沙中。





昆州警方在周四晚上的一份声明中证实，辛格被指控犯有一项谋杀罪，预计将于周五在凯恩斯地方法院出庭。





负责案件的刑侦督察索尼娅·史密斯（Sonia Smith）于周四表示，托雅惨遭杀害，重创了凯恩斯社区，她的家人和朋友至今仍饱受煎熬。





“目前案件已进入司法程序，我恳请社区大众不要猜测，让司法程序来进行。”





基于被指控谋杀的案情严重性，辛格不太可能立即提出任何保释申请。





托雅的父亲特洛伊（Troy）在史密斯读出的一份声明中说，他将继续尽可能坚强生活，“直到可以为我们美丽的女儿托雅伸张正义。”





托雅遇害时24 岁，其母瓦妮莎·加迪纳（Vanessa Gardiner）在声明中感谢警方和社区对他们的支持。



Toyah Cordingley, 24, was found dead on Wangetti Beach, north of Cairns, after taking her dog for a walk in October 2018. Source: AAP / QLD POLICE 加迪纳写道：“我们感谢社区在这些困难时期一直给予我们的爱和支持。现在，我们耐心地等待着我们美丽的女儿托雅应得的正义。”





辛格于 2018 年托雅的遗体被发现后不久离开澳大利亚飞往印度，在从新德里飞抵澳大利亚的一天后，他被从维州押到昆州。





周四下午，这位 38 岁的前护士戴着手铐，在凯恩斯的昆州政府空军基地步出机舱，看上去平静。





当时辛格身穿灰色运动裤和黑色运动衣，头戴深蓝色锡克教头巾，由四名警员押解，于 32 度高温下走过停机坪。





他登上一辆警方四驱车的后座，并被押解到凯恩斯警察局。





史密斯说，她对昆州警方、联邦警察和印度警方的通力合作，令疑犯能被成功引渡“感到欣慰”。





“我们信任澳大利亚联邦警察的工作、信任每一位到新德里实地工作的联邦警察——他们当然没有让我们失望。”





她又补充说：“在四年的调查中，我们显然面对很多的挑战。我们非常感激能走今天。”





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