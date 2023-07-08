北约是否将向乌克兰提供集束弹药？北约秘书长回应

北约秘书长斯托尔滕贝格拒绝就向乌克兰提供集束弹药一事表明立场。





斯托尔滕贝格表示，应由北约各个国家来决定向乌克兰运送何种武器。





据报道，美国已决定向乌克兰提供集束弹药以用于对俄战争，但联合国敦促交战国避免使用此类弹药。





集束弹药是一种可在空中打开并在大范围内释放较小子弹的炸弹群，可以同时攻击多个目标。





有关方面担心，使用集束弹药可能会造成平民伤亡。





此外，在有报道称俄罗斯向邻国白俄罗斯部署战术核武器之后，白宫的一名国家安全顾问提到了波兰在北约下受到的的保护。





俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科称，将此举描述为阻止西方企图使俄罗斯遭受战略失败。





白宫国家安全顾问沙利文表示，北约第五条款规定了集体防御原则，这意味着对一个成员国的攻击将被视为对所有成员国的攻击。





“我们为波兰和波罗的海国家提供最终安全保障，这是北约第五条款的规定。我们计划保卫北约的每一寸领土。在加强美国在波兰和波罗的海国家以及罗马尼亚和其他东翼盟国的部署方面，我们将说到做到”。





波兰表示，将派遣500名警察加强与白俄罗斯的边防安全，同时应对日益增多的过境移民数量，以及瓦格纳雇佣军集团迁往白俄罗斯后的任何潜在威胁。





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