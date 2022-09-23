澳中外长再度会面 黄英贤呼吁中方取消贸易限制并向俄方施压

澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）在纽约参加第77届联合国大会期间，与中国外交部长王毅进行了会晤。





黄英贤的最新声明表示，双方进行了“建设性的对话”，就两国面临的各种问题进行了会谈。





黄英贤就中方对澳大利亚实施的贸易措施提出了关切，表示“两国贸易关系一直受阻”。





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她指出，澳大利亚的国家利益是不变的，双方可以从直接而富有成效的经贸活动中获益良多。





这次简短的会晤是两国外长在12周内的第二次会面。会上，黄英贤强调两国即将迎来建交五十年的里程碑。





“这是一个反思的机会，也是一个展望未来的机会，”她说。





会后，黄英贤表示，澳大利亚在与中国打交道时不会放弃其核心国家利益或原则。





除贸易外，黄英贤在会晤中也再次对被中方拘留的澳洲公民成蕾与杨恒均的状况表示关切，还提及了台湾问题以及俄乌战争等问题。





乌克兰战争和俄总统普京不断升级的言论再次笼罩着大会第三天的官方和非官方对话，黄英贤敦促王毅对俄方施压，而王毅则回应称调查不应“政治化”，要“基于公平的事实，而非假设有罪”。





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