“吊销签证”风波后 德约科维奇希望明年能够回归澳网赛场

诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）在错过今年的比赛后，仍在等待关于他是否被允许在明年一月份重返澳网的消息，因为他没有接种新冠疫苗。





“现在这真的不在我的掌握之中，”德约科维奇周四在拉沃尔杯上说：“所以我希望我能得到一些积极的消息。”





德约科维奇获得了21次大满贯单打冠军——这个总数在男子选手中仅次于拉斐尔·纳达尔的22次，领先罗杰·费德勒的20次——他在墨尔本公园赢得了创纪录的九座奖杯。





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但他在去年一月被驱逐出澳大利亚，之前经历了为期10天的法律纠纷，最终签证被撤销。为了参加澳网公开赛，他最初获得了两个医疗小组和澳大利亚网球协会的严格疫苗接种规则豁免。





德约科维奇被强制隔离在用于拘留难民与寻求庇护者的墨尔本公园酒店，随后在澳网公开赛前夕被驱逐出境，当时联邦上诉法院维持了移民部长取消其签证的决定。





此后，澳大利亚改变了其边境规则：自7月6日起，入境旅客不再需要提供COVID-19疫苗接种证明，甚至不需要提供COVID阴性检测结果。





澳大利亚边境管理部门（ABF）在德约科维奇的签证被取消后表示：“签证被取消的人可能会有三年的禁止入境期，无法再获得临时签证。”





然而，该部门补充说：“禁止入境期将作为任何新的签证申请的一部分来考虑，并且在某些情况下可以免除。每个案例都是根据其自身的情况进行评估的。”



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澳大利亚网球协会发言人周五表示，该协会无法左右关于德约科维奇参加2023年1月16日至29日的比赛所需签证的任何决定。





这位现年35岁的塞尔维亚网球名将坚持认为他不会通过疫苗接种来预防新冠，即使这意味着错过网球比赛。





他未能参加本赛季四项大满贯赛事中的两项，包括本月结束的美网公开赛。





美国和加拿大目前禁止未接种COVID-19疫苗的外国公民入境，因此他也错过了2022年在北美举行的其它四项赛事。





德约科维奇能够进入法国，不过他在六月的法网四分之一决赛中输给了纳达尔；也能够进入英格兰，而他七月在温布尔登赢得了冠军。





周五开始的拉沃尔杯是德约科维奇自温网以来的第一场比赛。





“我没有任何遗憾。我的意思是，我确实为我无法参加（美网）而感到难过，但这是我做出的决定，我知道后果会是什么，”他周四表示。





“所以我接受了它们，就是这样。”





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