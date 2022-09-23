【疫苗快报】新亚种感染人数上升 百万剂Novavax即将过期

要点 Omicron“半人马”亚变种感染人数正在上升

澳大利亚数百万剂诺瓦瓦克斯新冠疫苗将过期

美国可能将在几周内向5至11岁儿童推出新型二价加强针

Omicron“半人马”亚变种感染人数正在上升

新州卫生部表示正在密切监测Omicron的BA.2亚谱系毒株，早期证据表明，该州感染BA.2.75亚变种人数在上升。





新州最新数据显示，BA.2.75感染人数占感染总数的17.5%，BA.5感染人数占通过核酸检测呈阳总数的76%。





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过去三周，新州感染BA.2.75的人数一直增加，但其他亚变种的感染人数在下降。





一些研究表明，被称为“Centaurus（半人马）”的BA.2.75比BA.5的传染性更强，可以逃避所有治疗所产生的免疫。





总体而言，新州感染BA.5和BA.4的人数正在下降。





过去一周，因新冠住院和接受重症监护的病例数也有所下降。



数百万剂诺瓦瓦克斯新冠疫苗将过期

据《悉尼晨锋报》和《时代报》报道，数百万剂基于蛋白质的诺瓦瓦克斯新冠疫苗即将过期。





在交付给澳大利亚的1330万剂诺瓦瓦克斯疫苗中，迄今为止只有21万剂被使用。





诺瓦瓦克斯公司首席商务官约翰·特里齐诺（John Trizzino）表示，他不希望该公司的疫苗在有700万澳大利亚人尚未接种加强针的情况下浪费。





“这种病毒不会很快消失，”他说。“坦率地说，人们对接种疫苗有点自满。”





卫生部门不愿透露已交付但尚未使用的超过1300万剂疫苗中，有多少已被丢弃。





今年6月，澳大利亚药监局（TGA）将诺瓦瓦克斯疫苗的保质期从6个月延长至9个月，但这仅适用于该日期之后收到的疫苗剂量。





药监局于1月20日批准了诺瓦瓦克斯疫苗用于两剂的初步接种，澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）于四天后正式批准该疫苗并发布了官方接种建议。



美国可能将在几周内向5至11岁儿童推出二价加强针

适用于5至11岁儿童的新一代二价加强针在美国最早可能于10月推出。





美国食品药品监督管理局（FDA）的疫苗负责人彼得·马克思（Peter Marks）表示，针对该年龄组儿童的新型Omicron特异性加强针“只需几周时间”便可推出。





周二，马克思在一次疫苗教育活动中表示，他“有信心”FDA将很快批准该年龄段的新疫苗，并指出疫苗制造商辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）正在准备需要提交的必要数据。





他补充说，对于最年轻的年龄组——5岁以下的幼童——的疫苗仍然“需要几个月的时间”获得批准。





美国疾控中心（CDC）在周二发布的疫苗接种计划指南中表示，如果FDA确实在未来几周内批准新的加强针，预计将在10月初至中旬为一些儿童推荐疫苗接种。





新的加强针是二价的，这意味着它们可以同时针对新冠病毒的原始毒株和Omicron的BA.4和BA.5亚变种。





目前，5至11岁的儿童只有资格获得新冠疫苗的两剂初步接种，以及辉瑞提供的单价加强针。根据美国疾控中心的规划指南，如果新的二价加强针获得当局批准，单价加强针可能不再被批准用于该年龄组。





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