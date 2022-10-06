与中国签协议致关系紧张 所罗门群岛总理访澳以图改善

所罗门群岛与中国之间的关系造成了它与澳大利亚双边关系紧张之际，阿尔巴尼斯将在堪培拉与所罗门群岛总理索加瓦雷举行会晤。





阿尔巴尼斯今天晚些时侯与所罗门群岛领导人索加瓦雷举行会谈。





Advertisement

与此同时，所罗门群岛民众强烈反对澳大利亚政府为所罗门群岛大选提供财政支持的建议，此前索加瓦雷宣布将选举推迟到 2024 年，称所罗门群岛没有能力为选举和即将举行的太平洋运动会提供资金。





他将这一建议称为外国干涉和“对我们议会民主的攻击”。





澳大利亚反对党外交事务发言人伯明翰（Simon Birmingham）称所罗门群岛推迟选举和拒绝接受澳大利亚的帮助令人感到失望。





伯明翰对索加瓦雷访问美国并与美国总统拜登进行对话后与他进行的接触表示欢迎。





伯明翰参议员在接受ABC 电台采访时说：“所有的对话都是积极的。”



READ MORE 耗资超10亿澳元建的新冠隔离设施将走向何方？

今年早些时候，所罗门群岛与中国签署的一项安全协议导致印太地区的紧张局势加剧，人们担心这项协议最终可能导致北京在当地建立军事基地。





在周三发布的一份声明中，阿尔巴尼斯总理表示，澳大利亚和所罗门群岛拥有强有力的安全伙伴关系，这种关系是以“长达数十年的警务合作和海上合作为基础的”。





他说：“作为太平洋大家庭的成员，我们致力于一起努力应对我们共同的挑战。”





“我期待与索加瓦雷总理在透明、尊重和伙伴关系的原则基础上建立一个强大和繁荣的太平洋地区。”





但人们也担心霍尼亚拉宣称的要与北京建立更密切的关系，包括它威胁要禁止批评中国政府的外国记者。





澳大利亚战略政策研究所还警告说，北京正试图通过宣传和压制信息来影响所罗门群岛公众舆论。





它最新发表的一份报告谴责北京散布有关澳大利亚、美国和台湾于2021年11月在所罗门群岛煽动骚乱的“谣言”。



READ MORE 中国车在澳销量首度升至第三

反对党内政部发言人安德鲁斯（Karen Andrews）表示，澳大利亚与所罗门群岛保持着密切联系。





她说：“当联盟党执政时，我们实际上做了很多工作来支持所罗门群岛。”





“我们确保了当时在发生另一起暴动时，澳大利亚联邦警察提供了支持。”





但安德鲁斯表示，澳大利亚不能对“中国在太平洋地区已经并将继续采取的行动“视而不见”。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



