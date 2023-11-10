悉尼大学住宿学院活动一男生耳朵被咬掉一块 校园安全问题引发关注

悉尼大学住宿学院圣保罗学院（St Paul College）一名学生被指在10月29日周日晚上十点半受到攻击，送往附近的皇家阿尔弗雷德医院。





新州警方表示他们正在调查这一事件。





警方在一份声明中表示：“这名男子由保安人员送往皇家阿尔弗雷德医院，情况稳定。案件将由内西区警区探员负责调查。”





圣保罗学院宿舍舍监洛安（Ed Loane）博士表示，遇事学生已出院并正在康复。





他表示：“我们会向他提供支援。这是一次极其痛苦的经历。”并指该学生会接受耳朵重建手术。





“我们一直向这名学生提供广泛的精神支持……我们会继续支持他。”



涉及学生社交活动

据称，该事件发生在大学内另一所住宿学院圣安德鲁学院（St Andrew’s）。该学院一名发言人表示，该事件在于学生酒吧举行的社交活动后发生。





发言人表示：“约有400人参加了这次活动，其中包括圣安德鲁学院的学生和外来访客。而晚上活动接近尾声时，学院聘请的私人保安人员注意到两名或更多男子之间发生了争执。”





“他们（保安人员）判断其中一人受伤了，上前提供急救，但他（该名学生）拒绝了。然后（保安人员）告诉他，他可以提出投诉，但他似乎也拒绝了。”





发言人补充，保安人员认为遇事学生受到了酒精影响，便按照酒精服务协议的责任条例，将该名学生安全地从学院区域护送出去。





“显然，他（该名学生）活动结束时返回校园，当时参加活动的400名客人，大部分正在离开，（该名学生）与正离开的另一位客人发生了暴力冲突。”





“保安人员前来帮助他，他被送往医院接受治疗。我们不知道是谁的错，或者究竟发生了什么事，警方正在调查。”



校园活动的安全问题

于悉尼大学的网站上有两份关于举办活动需要遵守的规则，分别为《活动中可接受行为指南》及《 特定活动酒类协议指南》。





当中《活动中可接受行为指南》提及“为了在大学活动中创造积极且相互联系的环境，每个人都应该遵守的规则”，例如“保持安全并负责任地饮酒”及“遵守大学和活动场地制定的规则”，同时骚扰、身体虐待、恐吓等行为为不可接受行为，但并没有具体提及举办活动的安全细则及指南。





而根据《特定活动酒类协议指南》则列明销售酒精的浓度限制、安保措施及娱乐活动时限等。当中提及“在任何酒吧工作期间，应有一名专门人员，监督出席人士负责任饮酒，该负责人员应与任何酒吧工作人员分开，于运作期间监测酒精消耗量”。





另外，“活动应至少配有2名保安人员，每100名顾客或100名顾客以上的部分需要额外一名保安人员。此外，任何进入销售酒精区域的门口都需要有一名人员负责。”





悉尼大学发言人表示，他们对这一事件非常关注。





“大学附属的住宿学院是自治管理的独立机构。但是，我们所有学生的福祉是我们的首要任务，我们已经与一些涉及其中的学生联系，提供所需的支持。”





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