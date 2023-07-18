澳大利亚航天局称 西澳海滩上的不明物体可能为外国火箭的一部分

上周六，距离珀斯以北250公里，朱利安湾（Jurien Bay）北部的Green Head海滩上，一个巨大的奇怪的罐装物体被冲上海滩。





两名当地人发现了这个两米长的金属圆筒，圆筒已生锈并布满藤壶。随后当局接到通知，并封锁了该地区进行调查。





西澳州政府和联邦政府正试图调查清楚这到底是什么东西，在确定其来源之前，警方一直在看守该物体。



不明物体发现的位置。 周一晚间，西澳警方发布一份声明表示，消防紧急服务部门以及西澳化学中心的分析结果显示，该物体是安全的，不会对社区造成危害。





声明表示：“西澳警方将维持该物体的安全，直到它被移走，公众请远离该地点。”





澳大利亚航天局在推特（Twitter）上表示，该机构一直在帮助警方识别该物体。





该局表示：“该物体可能来自外国的航天运载火箭。”





“我们正在与全球同行联系，他们可能会提供更多信息。由于该物体来源不明，社会各界应避免处理或试图移动该物体。”



澳大利亚国立大学的天体物理学家布拉德·塔克（Brad Tucker）告诉Fairfax媒体，该物体可能是太空垃圾，全球每周都有五至十枚火箭发射升空。





“当火箭发射时，通常有多个阶段，在进入轨道之前，最初的几个部分通常会分离，因此，如果它是太空垃圾，它来自火箭发射的早期阶段，因为没有证据表明你会在重新进入地球大气层的物体上看到灼烧模式。”





“这个神秘物体与印度经常用于发射卫星的火箭模型的一部分非常相似。”





塔克表示：“我对太空垃圾的原则就像对待澳大利亚的动物一样：除非你知道你在做什么，否则不要去碰它。燃料通常是致癌物质，所以一定要小心谨慎。”





根据澳大利亚广播公司（ABC）的报道，当地居民加思·格里菲斯（Garth Griffiths）表示，周日下午，一名邻居提醒他注意这个奇怪的发现。





“一位当地女士和她的伴侣发现了这个漂浮在水边的物体，并用他们的四轮驱动车将其拖了出来。”





“这是一个半圆柱形物体，由轻质碳纤维材料制成，就像轻质树脂一样。”





格里菲斯表示，从周一早上8点起，该物体就被看守起来了。





西澳警察局在生命中表示，“为了保持调查的完整性，西澳警察局的警官目前正在看守该物体。”





”采取这一措施是为了确保保存潜在的证据，并为进一步的专家检查提供便利。”





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