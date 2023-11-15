维州Myki卡近两亿澳元无人申领 当局敦促市民申请退款

近期，维多利亚州交通厅披露了一则令人瞩目的消息，称其目前持有近两亿澳元的公共交通车资，而其中一半存储在未被使用且已过期的Myki卡上，可能已被遗忘，难以取回。





这一巨额资金不断增长，引发了当局的呼吁维州居民们能够检查并寻找他们的旧Myki卡，并向有关当局申请退还余额。





据维州运输和规划部门上周发布的年度报告显示，截至6月30日，该部门持有的由Myki卡用户预付的资金达1.975亿澳元。这一数字较一年前的1.76亿澳元有所增加，也高于2019年的1.42亿澳元。





部门发言人透露，大约有1亿澳元储存在至少12个月未被使用的Myki卡上，其中一半的卡已经有四年未被使用。





发言人表示：“我们鼓励所有人检查是否有过期的Myki卡，并退还或转移任何未使用的余额至他们现有的Myki卡。”





Myki卡购卡费为6澳元，有效期为四年，这也是该系统备受批评的两大原因之一。





考虑到维州计划在2025年逐步以新系统取代Myki，因此，该部门决定将原本即将到期的Myki卡的有效期延长了两年。





公共交通用户协会发言人丹尼尔·鲍文（Daniel Bowen）表示，未使用资金的巨额余额理应归乘客所有，并呼吁政府采取一切可能的手段将其归还给乘客。





他强调：“如果有旧卡被丢弃、不再使用且未注册，政府应该退还那些人的款项，并鼓励民众找回这些旧卡，简化退还流程。”





鲍文认为，新的票务系统应该能够防止民众因不再使用Myki卡而损失金钱，因为客户将可以使用银行卡进行简单的触碰支付。”





对于未申领的Myki余额，交通厅发言人表示，即使在该州转向新的票务系统后，客户仍然可以随时要求退款，以保障客户权益。





12月1日，美国公司Conduent将接管Myki的运营，逐步推出现代票务系统，并于明年开始试验，并于2025年全面推出。Myki持有人可以选择在线上或在Southern Cross车站的PTV Hub申请退款。



