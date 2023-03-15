昆州部分地区遭遇洪灾鳄鱼出没 一些居民为何不愿撤离？

要点： 昆州西北部的大片地区仍被洪水淹没，社区需经过漫长的等待才能返回家园；

由于洪水上涨，警方敦促伯克敦偏远小镇的居民在周末撤离；

但他们当中有人选择留下照顾他们的宠物。

原住民守护员沃森（Mick Watson ）说，他在昆州偏远小镇伯克敦（Burketown）的社区经历了紧张的数天。





这名 23 岁的 Moungibi 原住民，在这个只有 170 人的小镇面对此前从未经历的洪水。





他向 SBS 新闻表示：“它（洪水）有点令人生畏，对社区和这里的居民产生了巨大影响。”





“我们 Gangalidda 和 Garawa守护员，对这种情况一直保持非常冷静，尽我们所能帮助每个人。”





昆州西北部的大片地区仍被洪水淹没，居民迫切地展开大规模的清理工作，但当局敦促他们要保持谨慎，因为在受灾城镇附近发现了许多咸水鳄。





警方周二表示，洪水慢慢开始消退，伯克敦和其它社区继续被“淹没”。在受灾地区依然有重度洪水。



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上周末，警方敦促该镇所有居民需从不断上涨的洪水中撤离，直升机和飞机接走最脆弱的人群。





但并不是所有人都按照政府的呼吁撤离，住在城镇地势较高地区的沃森是留下来的其中一员。





他说：“作为这个社区的陆上和海上守护员，我们有责任确保社区安全并得到照顾。”





沃森说，他被告知，如果要撤离，将不能够带同他的宠物犬Guruba。





他说：“我们只被允许带走一小袋随身物品和重要文件。”





而他并不是唯一一个。据沃森所说，大多数留下的人都饲养宠物，他们都无法带着宠物一起撤离。



Ranger Mick Watson said the majority of people in Burketown who stayed behind have pets. Source: Supplied / Mick Watson 他说：“这是有些人留在这里的唯一原因，要确保宠物的安全，因为在我们眼中它是我们家庭的一部分。”





“所以这就是我们留下来的原因，同时也是为了照顾这个小镇。”





居民也在社交媒体上表达了他们的担忧。一位居民周末在脸书（Facebook ）上写道：“在我们的动物也能够和我们一起撤离之前，我们谁也不会离开。”





沃森表示听到有人“被剥夺了将他们的狗只从这种情况中带走的机会”，这一直令他感到痛心。





他说不能把它们留在这里，它们会被鳄鱼袭击或者饿死。





他说，原住民，特别是守护员，与这片土地有联系。根据 2021 年人口普查，该镇 167 名居民中有 49% 是原住民和托雷斯海峡岛民。





他说：“我们世世代代生活在这片土地，曾经历的情况可能比我们现在所身处的更差。”





“社区的长老给了我们留在这里的信心，他们向我们保证，一切都会好起来的。这就是我们很多人留下的原因。”



Townsville Water Police have rescued a baby kangaroo from floodwaters in Burketown, Queensland. Source: AAP / Queensland Police Service 在一份给 SBS 新闻的声明中，昆州警方发言人说，由伯克郡议会管理的地方灾害管理小组，仍然是负责安排紧急疏散的机构，昆州警方继续提供支援。





他们说：“虽然宠物不被排除在疏散范围外，但首要任务仍然是从受影响地区安全疏散居民，同时要管理资源和可用的飞机。”





“紧急服务鼓励宠物主人在可能的情况下为宠物和牲畜作出替代安排。”





伯克郡议会负责人麦金利 （Dan McKinley） 表示，虽然团队意识到有宠物要救援，但他们必须采取迅速行动疏散居民。





他向 SBS 新闻表示：“我们的机场被洪水淹没，所以在大多数情况下我们只能使用小型直升机。”





“当你在一个非常小的小镇，被偏远的盐平原隔绝时，你无法驾车将狗带出城，也无法让狗只登上直升机。”





“这是其中一个我们必须采取行动的情况。”





麦金利表示他知道一些居民收留了其他居民的狗，但他承认有“需要吸取的教训”。





他说：“动物对人们很重要，想到不得不把你的狗只留下，我能理解这会造成很多焦虑。”





“有些事情可以做得更好。”





他说，当地灾难应对委员会将审视其疏散计划，以考虑是否需要做出任何改变。





沃森表示，整体的应急行动“在确保人们安全方面做得非常出色”，但他希望看到对动物有更多关注。





“应该制定一些更好的计划，以确保我们尽可能地带走需要带走的一切，包括动物。”





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