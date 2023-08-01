难辨真假：你觉得这只熊是人扮演的吗？

要点： 中国杭州动物园向游客保证，这只马来熊是真的，而不是由人扮演的；

一段在网上流传的视频显示，这只熊用后腿站立，因而引发网民的质疑；

动物园在一份声明中表示，那些作此猜测的人“不理解”熊的种类。

网上流传的一段视频引发网民质疑，杭州动物园饲养的“马来熊”（或称狗熊）是由人类扮演的。动物园随后向游客发表声明，保证该熊是真正的动物，而不是人类伪装的。





视频显示，这只马来熊用后腿站在围栏旁边，并移动前腿。





网民根据该熊的体型、外形以及站立和移动的姿势，推测这只熊可能是穿着戏服的人类。



同时，网民还表示该熊皮毛的折纹也像是戏服的证据。





据悉，这只熊名叫安吉拉（Angela），而动物园还以该熊的名称，以第一人称的形式发布了一则声明。





该声明称：“有些人认为我站得像一个人……看来你们并不太了解我。”



声明又说：“说到熊，大家首先想到的是巨大的体型和惊人的力量……但并不是所有的熊都是庞然大物和危险的化身。”





“我们马来熊体型娇小，是世界上最小的熊。”



马来熊体型娇小，是世界上最小的熊。 Source: AAP / Perth Zoo / PR Image 在网上流传的一段视频中，一名动物园的工作人员也表示，这是一只真的动物。





该工作人员说：“我们是国家动物园，不是私人动物园，它不是一个人。”





“如果你看视频，那是在室外的。温度达到了约40摄氏度。如果你穿上毛皮（戏服），你根本就不能撑下去。”





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