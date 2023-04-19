势力延伸还是恶作剧？假的中国警车在澳大利亚引起关注

要点： 维州警方表示，他们留意到这辆汽车在墨尔本出现的照片；

目前，警方并未收到关于此车辆的任何投诉；

一名自由党前排议员担心这可能是中国政府的行为。

联邦反对党担心，在维州发现的假的中国警车被用来令澳大利亚华人“感到恐惧”。





但一位澳中关系专家对是否存在外国干预表示怀疑，并表示这可能只是有人在社区捣乱。





相片中一辆停在墨尔本的汽车上贴有各种非官方贴纸。在汽车的侧面，以中文写着“特警”，而在车的引擎盖上也贴上“警察”的字样，使其看起来与中国公安的车辆相似。





有关照片周末在社交媒体上发布后引起广泛关注。





维州警方表示已得悉有关照片，但指目前并未就有关事宜接到任何投诉。





一位发言人在一份声明中告诉 SBS 新闻：“目前没有发现具体的违法行为，我们也没有收到与此相关的任何报告。”



联盟党新任命的内政事务发言人帕特森（James Paterson）表示，虽然这可能只是在澳大利亚的 “过度热情”支持中国共产党的人的一种表达，但也有可能涉及外国干预。





参议员帕特森周二向墨尔本电台 3AW 表示：“我担心这样做的目的是恐吓在澳大利亚的华人侨民。”





“这会对澳大利亚华人造成恐惧和对他们的内心造成打击。”





帕特森参议员表示，如果有人在澳大利亚声称代表中国警察，那是“完全不能接受的”。





“中国政府是试图以多种形式对澳大利亚进行外国干预的头号源头，形式多样化。”



“但其主要目标是澳大利亚的华人社区，因为中国共产党认为，如果你是中国人，无论你住在世界哪个地方，无论你的国籍是什么，你对北京都有义务，包括支持他们的政治目标。”





澳大利亚国立大学研究员、澳中关系专家赫斯科维奇（Benjamin Herscovitch）表示，这辆车的公开性质表明，它极不可能是中国政府主导和批准的。





他向 SBS 新闻 表示：“当然的，如果中国情报部门或中国安全部门与驾驶这辆车的个人之间存在某种联系，我想他们会保持距离。”





赫斯科维奇表示，北京与这辆车有关联将是一个“巨大的风险”，尤其是在中国政府正在努力修补与澳大利亚的关系之际。



他说：“从中国政府的角度来看，如果事件会被追溯到中国政府身上，利用这样的汽车在墨尔本街道上行驶所带来的好处，不足以盖过所引起的外交混乱和闹剧。”





他表示，外国干预的威胁是“非常真实的”，特别是涉及澳大利亚大学的中国留学生时。





“如果他们打算这样做，他们不会通过一种公开的方式来做，就像驾着一辆带有这样的文字和图案的汽车四处行驶。会有很多更谨慎、可以说更隐蔽的方法来做到这一点。”





这不是首次在澳大利亚发现有汽车贴有中国警察的标签。





澳大利亚广播公司新闻在 2019 年曾报道，在阿德莱德和珀斯发现两辆汽车贴有“警察”标示，其中一名车主声称这是一个“玩笑”。





近日也有报道指，两名纽约居民因涉嫌在曼哈顿唐人街附近经营一个中国“秘密警察局”而被捕。





去年，国际非政府人权组织保护卫士（Safeguard Defenders）的一份报告提到，近年有两个秘密的中国警察站点在澳大利亚成立。





SBS 新闻已就这些车辆联系澳大利亚联邦警察置评。





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