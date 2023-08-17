南半球的“微留学”：中国家长暑期带娃到澳洲插班学习

要点 澳洲政府允许访客签证持有者在澳洲境内注册短期入读；

接受采访的中国父母认为，让孩子在澳洲插班有诸多好处；

维州现有728名短期留学生，主要生源国是中国、印度和越南。

七月初，当中国的同龄人正享受为期两个月的暑假时，七岁的Mason Liu收拾行李，在母亲的陪同下从海口飞往澳洲。





在维州小学第三学期开学第一天（7月10日），他在墨尔本东南部格伦韦弗利（Glen Waverley）的卡梅洛特瑞斯小学（Camelot Rise Primary School）开始了为期六周的插班生活，就读一年级。





他的母亲倪晓菁告诉SBS中文，自己首次得知澳洲学校允许国际学生持旅游签证在本地学校插班时，她“眼前一亮”。





“它（插班学习）跟普通的夏令营不一样，你能够真正深入到本地孩子的学习和生活当中去，所以能够感受到不一样的文化和氛围，”她说。





她表示，自己儿子在墨尔本就读的学校本学期迎来了约30名插班生，基本都是从中国来的。





SBS中文了解到，维州现有728名短期插班生，排名前三的生源国是中国、印度和越南。



七月，七岁的Mason Liu入读于墨尔本格伦韦弗利的卡梅洛特·瑞斯小学。 Credit: Tracy Ni

如何插班入读？

澳洲境内的访客签证持有者可注册入学。





他们可申请各州政府运营的针对国际学生的短期学习项目，或直接联系学校。





维州针对短期中小学留学生2023年的学费收取标准。 Credit: Victorian Department of Education 五月份，倪晓菁根据有关教育网站的排名，给维州的100多所小学发送了邮件。她最终于六月份收到了三所学校的入学通知书。





“几乎每天早上醒来都是收到一堆拒绝信，刚开始还是有一点沮丧的，”她坦言。



大部分的学校是不收短期的学生的，尤其是排名特别靠前的私立和公立学校。 倪晓菁

根据新州教育部向SBS中文提供的数据，目前共有138名持访问签证的学生通过《临时居民计划》在新州公立学校就读，比2019年同期增长三成（106名）。





排名前三的生源国家分别是中国（40名学生）、菲律宾（14名学生）和印度（9名学生）。



在联系了100多所学校后，倪晓菁于六月份收到了墨尔本三所学校的入学通知书。 Credit: Tracy Ni 倪晓菁随后在中国社交媒体平台——小红书上分享了儿子在澳洲插班的体验，该帖子在短短数日内获得了超过八千个赞和评论。





“这听起来太棒了！我也想明年暑假带孩子去澳洲插班学习。”一位网友写道。





倪晓菁随后建立了多个讨论群，许多家长对此表现出浓厚兴趣。





这次为期六周的澳洲之行，共花费了倪晓菁约两万澳元，包括机票、房租、租车以及每周约300澳元的学费等，她表示这是“值得的”。



于我而言，我的孩子他来这里，只要能够感受到不同的人文、不同的文化，不一样的上课方式，他就已经是有收获的。 倪晓菁

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家长：来澳后 孩子变得“更自信、大方”

一年级的徐艺晗（Yvonne Xu）来自上海一所国际学校，8月4日，她结束在墨尔本东部的希思蒙特东小学（Heathmont East Primary School）四周的插班学习生活。





她的母亲孙梓乔告诉SBS中文，女儿在国内时“比较害羞”，而在墨尔本就读的学校，这位七岁的女孩主动要求在集会上表演，这是她完全没有预料到的。



我觉得小孩子整个人在这边真的变得很自信大方。 孙梓乔

“这边给小孩子表达的机会更多，（哪怕）小朋友讲得不好，我也鼓励你上台，只要你上去自信大方地表达自己就好。”





“国内学校也会有这种（表演）机会，但是他们可能一定要优中选优，会去要求（小朋友）不要出洋相，”她补充说道。



来自中国上海的孙梓乔表示，自己的女儿在墨尔本一所小学就读期间变得“更加自信、大方”。 Credit: Ziqiao Sun 孙梓乔说，这次在澳洲的学习经历也改变了她对女儿未来的留学计划。



我们本来想高中送小朋友去英国，现在觉得澳洲这边对老人也挺宜居的，可能以后考虑来澳洲。 孙梓乔

国际学生插班入读给澳洲带来什么？

德布拉·海斯（Debra Hayes）教授是悉尼大学教育与社会工作学院院长，她告诉SBS中文，欢迎国际插班生对澳洲来说，利大于弊。





“虽然公立学校明显存在资金不足的问题，但对于本地学生和国际学生来说，文化交流的好处可能会超过或平衡其成本，”她说。





新州教育部在回应SBS中文的邮件中指出，接纳持访客签证的学生到澳洲就读对本地学生的好处包括扩大其国际视野、培养学生对多元文化的沟通和理解，以及增强其对全球问题的兴趣和理解。





澳洲教育部一位发言人告诉SBS中文，政府欢迎并鼓励国际学生来澳留学，目前澳洲国际学生的数量与疫情前相似。





这名发言人进一步指出：“未来的学生或他们的家长可以直接向其选择的学校申请（插班），由学校决定是否录取”。



孙梓乔说，未来可能会让女儿来澳洲留学。此前，她一直把英国作为女儿首选留学目的地。 Credit: Ziqiao Sun

本地教育资源是否被占用？

尽管在学校开展跨文化交流项目的想法受到许多人的欢迎，但也有人担心短期插班入读会占用当地紧张的教育资源，并加剧当前的租房危机。





对于此类担忧，维州教育部回应，当地学校只有在安排好本地学生，且仍有招生名额的情况下，才会考虑接收国际学生。





这名发言人强调：“学校必须优先为居住在其学区内的本地学生提供入学机会。”





新州教育部一名发言人也表示，持访客签证的插班学生只会被安排在“有接纳能力的学校”注册入学。



如果学校名额已满，持访客签证的学生须被转到下一所有学额的学校。 新州教育部一名发言人

对于短期留学生可能会加剧澳洲租房危机的担忧，澳洲教育部一名发言人告诉SBS中文，此类说法并不成立。



澳洲房屋供应和住宿的压力不是由国际学生数量引起的，而是受住房投资影响。 澳洲教育部一名发言人

“各州和领地的政府正在致力于增加房屋供应量，包括为国际学生提供住宿，”这名发言人补充说道。



在插班学习的最后一天，孙梓乔的女儿收到了同学和老师的手写卡片。 Credit: Ziqiao Sun 8月4日是孙梓乔的女儿插班留学的最后一天，她收到了整个班级和老师制作的20多张手写卡片。





孙梓乔说，她的女儿对这段旅程的结束完全没有感到难过，最后一天离开学校时甚至没有拍照留念。



她（女儿）出来跟我说，我不用拍照呀，我明年还要回来的。 孙梓乔

“她已经完全把自己当这里人了。”





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