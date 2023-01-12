究竟发生了什么？美国约7000个航班延误或取消

要点： 美国全国超过6000 个航班延误，近 1000 个航班取消；

即使已取消限制起飞，受影响的航班数量仍在增加；

美国总统拜登（Joe Biden）下令交通部展开调查。

美国航班正在缓慢恢复起飞，地面停飞已经解除。此前，美国联邦航空管理局 （Federal Aviation Administration)）抢修导致所有航班停止起飞的系统故障。





根据 FlightAware 网站的数据，已有超过 6000 个航班出现延误，接近 1000 个航班被取消。与此同时，官方表示需要数小时才能从这一事故中恢复过来，有关数字仍然继续上升。





飞行员警报系统出现问题的原因尚未清楚，但美国官员表示，到目前为止还没有发现网络攻击的证据。





这一事故在长假期旅行高峰期后发生。随着旅游业继续回复到接近新冠大流行前的水平，航空需求仍然强劲。





美国联邦航空管理局在推特上写道：“向机组人员提供安全资讯的通知系统在整晚中断后，限制起飞也已经取消。美国各地正在逐渐恢复正常的空中交通运营。我们继续调查事故起因。”



虽然起飞限制已经取消，但受影响的航班数量仍然继续增加。





航空公司均试图让飞机在拥挤的停机坪进出，这导致了进一步的延误。





在南卡罗来纳州（South Carolina）格林维尔 (Greenville) 的一个机场，贾斯汀·肯尼迪（Justin Kennedy ）已放弃前往附近的夏洛特（Charlotte）公干。





他表示，航空公司员工并不了解美国联邦航空管理局在说什么，因而造成混乱，而且很多乘客最初并不知道航班延误。





这位 30 岁的资讯科技业员工说：“我坐在 Chick-fil-A的用餐区，那里可以清楚看到美国运输安全管理局的出口，我看到至少有四个人冲向登机闸口，因为他们以为自己会错过航班，结果只有气喘吁吁地回到美食广场。”



Thousands of flights throughout the US are gradually resuming after the Federal Aviation Administration suffered an early morning outage to the Notice to Air Mission System, a computer system that helps guide air traffic. Source: Getty / John Moore 美国联合飞行员协会副主席托雷斯 (Chris Torres) 表示，中断事故的影响可能会延至周五。





这位美国航空公司旗下的飞行员说：“事故在（美国）东部时间上午 9 点修复完成，这并不意味着问题在这刻就结束了。这会引发连锁效应，事故的最终结果将与重大天气事件非常相似。”





美国联邦航空管理局早前在警报系统出现故障后，曾命令航空公司暂停所有国内航班，因该机构要在凌晨 2 点左右重新启动系统。





已起飞的航班被允许继续飞往目的地。





美国总统拜登下令交通部进行调查，并表示事故原因尚不清楚。





当被问及事发是否涉及网络攻击，拜登告诉记者：“我们不知道。”





交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）承诺“将继续查找根本原因并建议后续措施”。



NOTAM是向飞行员发出必要讯息的航行通知，但这些讯息未足以可在事前以其他方式对外公布。





限制起飞是一种空中交通管制措施，命令飞机在指定机场慢驶或停飞。





Cirium 的数据显示，美国周三 （1 月 11 日)）原计划共有 21464 个航班计划起飞，载客量接近 290 万人。





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