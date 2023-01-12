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究竟发生了什么？美国约7000个航班延误或取消

美国约有7000个航班已延误或取消，美国总统拜登下令交通部展开调查。

Planes at a US airport

The issue occurred at a typically slow time after the holiday travel season. Source: Getty / Carolyn Cole

要点：
  • 美国全国超过6000 个航班延误，近 1000 个航班取消；
  • 即使已取消限制起飞，受影响的航班数量仍在增加；
  • 美国总统拜登（Joe Biden）下令交通部展开调查。
美国航班正在缓慢恢复起飞，地面停飞已经解除。此前，美国联邦航空管理局 （Federal Aviation Administration)）抢修导致所有航班停止起飞的系统故障。

根据 FlightAware 网站的数据，已有超过 6000 个航班出现延误，接近 1000 个航班被取消。与此同时，官方表示需要数小时才能从这一事故中恢复过来，有关数字仍然继续上升。

飞行员警报系统出现问题的原因尚未清楚，但美国官员表示，到目前为止还没有发现网络攻击的证据。

这一事故在长假期旅行高峰期后发生。随着旅游业继续回复到接近新冠大流行前的水平，航空需求仍然强劲。

美国联邦航空管理局在推特上写道：“向机组人员提供安全资讯的通知系统在整晚中断后，限制起飞也已经取消。美国各地正在逐渐恢复正常的空中交通运营。我们继续调查事故起因。”
虽然起飞限制已经取消，但受影响的航班数量仍然继续增加。

航空公司均试图让飞机在拥挤的停机坪进出，这导致了进一步的延误。

在南卡罗来纳州（South Carolina）格林维尔 (Greenville) 的一个机场，贾斯汀·肯尼迪（Justin Kennedy ）已放弃前往附近的夏洛特（Charlotte）公干。

他表示，航空公司员工并不了解美国联邦航空管理局在说什么，因而造成混乱，而且很多乘客最初并不知道航班延误。

这位 30 岁的资讯科技业员工说：“我坐在 Chick-fil-A的用餐区，那里可以清楚看到美国运输安全管理局的出口，我看到至少有四个人冲向登机闸口，因为他们以为自己会错过航班，结果只有气喘吁吁地回到美食广场。”
FAA System Outage Causes Early Morning Nationwide Flight Departure Stoppage
Thousands of flights throughout the US are gradually resuming after the Federal Aviation Administration suffered an early morning outage to the Notice to Air Mission System, a computer system that helps guide air traffic. Source: Getty / John Moore
美国联合飞行员协会副主席托雷斯 (Chris Torres) 表示，中断事故的影响可能会延至周五。

这位美国航空公司旗下的飞行员说：“事故在（美国）东部时间上午 9 点修复完成，这并不意味着问题在这刻就结束了。这会引发连锁效应，事故的最终结果将与重大天气事件非常相似。”

美国联邦航空管理局早前在警报系统出现故障后，曾命令航空公司暂停所有国内航班，因该机构要在凌晨 2 点左右重新启动系统。

已起飞的航班被允许继续飞往目的地。

美国总统拜登下令交通部进行调查，并表示事故原因尚不清楚。

当被问及事发是否涉及网络攻击，拜登告诉记者：“我们不知道。”

交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）承诺“将继续查找根本原因并建议后续措施”。
NOTAM是向飞行员发出必要讯息的航行通知，但这些讯息未足以可在事前以其他方式对外公布。

限制起飞是一种空中交通管制措施，命令飞机在指定机场慢驶或停飞。

Cirium 的数据显示，美国周三 （1 月 11 日)）原计划共有 21464 个航班计划起飞，载客量接近 290 万人。

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Published 12 January 2023 at 3:11pm
Source: AAP
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