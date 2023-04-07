充气巨胸沿墨尔本河流漂浮 挑战目前审查标准

要点： 一艘驳船载着一个 10 米大的充气巨胸沿亚拉河（Yarra River）行驶；

它旨在挑战围绕女性身体审查的“双重标准”；

此逼真的装置出自悉尼工作者 Christine Yahya的手笔。

如果你在周二早上曾看到一个巨大的充气巨胸漂浮在墨尔本的亚拉河上，对，这并不是幻觉。





这项艺术装置，是由澳大利亚可持续内衣品牌 Nala 发起的一系列倡议活动之一。 10米大的装置沿着墨尔本亚拉河漂流，希望借以唤起公众对互联网上关于身体审查的“双重标准”的关注。





该内衣品牌的联合创始人温特（Chloe de Winter）向 SBS 新闻指出：“作为女性，我们已厌倦被告知我们可以展示身体的什么部分和不可展示什么。”





“作为一个内衣品牌，我们一向致力推广这一信息。我们力图让女性欣赏自己的身体，并希望我们的品牌可以让她们感受到被代表。”



温特表示，自该品牌五个月前推出以来，她们已经收到 TikTok的永久广告禁令、在Instagram 也被“秘密屏蔽”。此外，该品牌更花了长达四个月时间，才获准在谷歌（Google）上投放广告。





温特说：“这在很大程度上是因为我们尝试以非常开放和包容的方式行销。”





“我们有些透肌网纱的内衣，在宣传这些产品的时候，自然而然会展示出模特儿的乳头。然后，在投放广告的时候，我们却因此遭到大型科技公司的拒绝。”





温特说，她明白法规的重要性，但上述审查的确会让许多女性和性别多样化的人士，对自己的身体加上更多“羞耻感”。





她说面临的问题“一个接一个”。





“作为一家企业，这确实具有挑战性，尤其当我们正致力推动这个在传统上对体型标准相当不包容的行业作出改变。”



Chloe de Winter (right) is co-founder of Australian sustainable underwear brand Nala. 出于这种挫败感，她想到必须先引人注目，才能有效传递想法。





温特表示：“大型科技公司拥有如此强大的权力，这并不公平。”因此考虑到以这种装置的抢眼方式引起关注。





“人们开始围绕它并展开对话，这就是我们想要的效果。”





这一装置是根据悉尼艺术工作者Christine Yahya（也称为 Pink Bits）的逼真设计制作。





温特认为更重要的是，“我们为什么这样做？其背后信息成功引起了很多人的共鸣”。





“这感觉就像我们正代表社区发声。”



墨尔本皇家理工大学（RMIT University）市场学讲师思柏（Amanda Spry）表示，像这样的品牌的积极行动“确实可影响社会变化”，但大众能了解到其实际行动也是“至关重要”。





她指出：“现在的问题是，在这次运动以外，还有什么事发生，这一些信息是否可以推动审查制度有所变化。有什么情况被涵盖，包括性别平等以及消除不同性别群体间的双重标准。”





“同时，大家也可以留意这家公司在倡议或游说改变广告标准上作出什么行动，这不仅对他们（公司）有利，而且对整个社会都有好处。”





“我认为另一个情况或会是，有些人可能会说，‘该公司这样做，只是因为这对生意有利’。比如说‘他们想要改变审查规定，这只是为了让公司可以顺利落广告，从而推动销售。’”





就此，温特不讳言，如果她声称该品牌推动这次装置艺术唯一目的纯粹挑战审查制度，那就是在说谎。





“我是一个内衣品牌的联合创始人……但我认为我完全可以兼顾两者。”





她表示，现实情况是，该品牌“并不是唯一面对这些难题的企业，还有成千上万的企业遭受同一难题“。





今年1月，脸书（Facebook）和 Instagram 母公司 Meta 的监督委员会已向这两个平台发出指引，要求重新检查平台关于乳头暴露的政策。





温特说：“这些大企业开始提出积极改革的建议，这是很好的第一步。不过我们听其言外，更加还要观其行。”





“我们目前还未看到任何变化，但我希望围绕这些议题的社会压力，会继续增加。”





她希望通过这个艺术装置“可以推动人们反思”。





SBS新闻已向 Meta 和 TikTok 查询，尚未获得回应。





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