家中发生变故后 这位留学生在墨尔本送起外卖

家中发生变故后 这位留学生在墨尔本送起外卖Play10:20An Easi delivery rider. Source: SBS下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.46MB) 独自一人在澳留学，突遭家中发生变故，失去经济来源怎么办？重庆女孩Xin Xin面对这种情况，选择跟着经验丰富的外卖员室友东东，兼职送外卖来赚取生活费。在送外卖的过程中，Xin xin遇到了哪些不一样的故事？面对来自他人的不解和疏远，她又如何自处？针对送餐员群体在澳面临的安全问题，两人又怎么看？点击音频，收听报道。Original story by Molina Liu.欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS剧集《Appetite》亮相戛纳 聚焦送餐员之艰难生存【园艺热线】不开花、花量少 如何提高瓜果类蔬菜的开花率？人工智能日趋成熟 全球服饰消费市场迎来技术革新【我们的故事】曹建西与南极的“冰雪奇缘”解读澳洲原住民的神话和艺术：欢乐的往生仪式？岩画中的“外星人”？分享Latest podcast episodes英文脱口秀演员曹琬笛：幽默没有高级词汇之分SBS早新闻（2023年4月23日）【生活杂志】地图上的“上北下南”最初是如何确定的？新西兰人自7月起可直接获得澳大利亚公民身份