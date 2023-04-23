家中发生变故后 这位留学生在墨尔本送起外卖

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An Easi delivery rider. Source: SBS

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独自一人在澳留学，突遭家中发生变故，失去经济来源怎么办？重庆女孩Xin Xin面对这种情况，选择跟着经验丰富的外卖员室友东东，兼职送外卖来赚取生活费。在送外卖的过程中，Xin xin遇到了哪些不一样的故事？面对来自他人的不解和疏远，她又如何自处？针对送餐员群体在澳面临的安全问题，两人又怎么看？点击音频，收听报道。

Original story by Molina Liu.

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