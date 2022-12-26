【国际新闻】“儿童将开始死亡”：非政府组织回应塔利班禁止女性在NGO工作

塔利班政府说此举是合理的，因为一些妇女没有遵守塔利班对伊斯兰妇女着装的规范。





四个国际援助机构已暂停其在阿富汗的人道主义项目以回应塔利班政府禁止女性雇员工作的命令。国际救助儿童会的首席运营官戴维·赖特 (David Wright) 表示，在阿富汗的NGO机构的工作人员一半左右是女性。女性员工对妇女儿童获得援助至关重要。





美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示，塔利班正在判处阿富汗妇女“一个没有机会的黑暗未来”。他还指出，“禁令将损害塔利班政权改善与世界其他地区关系的努力”。





土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢（Mevlut Cavosoglu）表示：“这项禁令是不人道的，违反了伊斯兰教的教义。”





德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克（Annalena Baerbock）谴责塔利班的禁令是迈向“石器时代”的又一步。





尽管塔利班曾许诺实施更温和的政策，尊重妇女和少数民族的权利，但自2021夺取政权以来，塔利班全面实施了他们对伊斯兰教教法（Sharia）的解释。





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