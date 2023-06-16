【SBS新闻快报】中国富翁外流严峻 澳洲或成百万富翁世界第一多国

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2022年有10,800名高净值富翁移居到国外，预计今年该数字将会达到13,500人；富翁移居海外在过去10年内对中国来说都是一项一直存在的问题，并非是由新冠病毒引起；澳大利亚今年可能超过阿拉伯联合酋长国，成为今年净百万（以美金计算）富翁人数最多的国家。

根据一家投资移民咨询公司Henley&Partners的数据，中国富翁选择移民的数量位列世界之最。

数据显示，2022年有10,800名高净值富翁移居到国外，预计今年该数字将会达到13,500人。

富翁移居海外在过去10年内对中国来说都是一项一直存在的问题，并非是由新冠病毒引起。

全球财富情报公司New World Wealth研究主管安德鲁-阿莫尔斯（Andrew Amoils）的一份报告中显示，过去十年，中国每年都会大规模的富人流失，这导致了中国整体财富增长放缓。

阿莫尔斯说：“近期的财富外流比其他任何时候都更具破坏性。中国经济在2000年至2017年增长强劲，但在17年后，中国的财富和百万富翁的（以美金计算）增长微乎其微。”

印度将成为仅次于中国的第二大富人流失国。该公司预计将有6500位百万富翁选择移居海外，相较2022年减少1000位。

富人流失的问题在其他亚洲地区中也屡见不鲜。

香港今年预计将净流失1000位百万富翁，韩国和日本可能分别流失800位和300位。

俄罗斯在咨询公司Henley & Partners的排名中位居第四，仅次于英国。英国今年可能净流失3,200名百万富翁，是前一年流失的两倍。

尽管俄乌战争带来政治动荡和经济不确定，但预计俄罗斯今年只会净损失3,000名百万富翁，相较2022年的8,500名大幅下降。

而澳大利亚今年将有望超过阿拉伯联合酋长国，成为今年拥有净资产百万美金富翁人数最多的国家。预计澳大利亚将涌入5,200名百万富翁，而阿联酋以4,500名位居第二。新加坡排名第三，净有3,200名百万富翁在这个城市置业。

研究显示，整体而言， 西方国家仍然是吸引百万富翁的目的地，美国（2,100 人）、瑞士（1,800 人）和加拿大（1,600 人）均跻身前10名。

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