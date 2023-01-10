SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2023年1月10日）Play05:38SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.05MB)Published 10 January 2023 at 8:30pmPresented by Minyue DingSource: SBS 澳洲全国房价下降8.4% 破40年记录；国库部长承诺推出更多纾困措施 解决生活成本；印度尼西亚发生强烈地震 达尔文居民被震醒；澳大利亚正在研发新冠鼻喷疫苗。（请点击播放键收听详细内容）Published 10 January 2023 at 8:30pmPresented by Minyue DingSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE敢不敢闻一下：阿德莱德奇臭“尸花”盛开 吸引大批游客前往观赏墨尔本胜利队因球迷暴力闯入球场被处以55万澳元罚款澳大利亚正在研发新冠鼻喷疫苗分享Latest podcast episodes报告呼吁增加偏远地区移民 应对劳动力短缺和人口下降【现场说法】未经邀请进入他人院落属于非法入侵吗？SBS早新闻（1月10日）【观点】抢救时机很重要，拨打救护车热线求救别犹豫