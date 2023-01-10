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SBS晚新闻（2023年1月10日）

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Published 10 January 2023 at 8:30pm
Presented by Minyue Ding
Source: SBS

澳洲全国房价下降8.4% 破40年记录；国库部长承诺推出更多纾困措施 解决生活成本；印度尼西亚发生强烈地震 达尔文居民被震醒；澳大利亚正在研发新冠鼻喷疫苗。（请点击播放键收听详细内容）

Published 10 January 2023 at 8:30pm
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