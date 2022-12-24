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【圣诞特别热线】血拼？出游？不一样的夏日圣诞

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Christmas

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Published 24 December 2022 at 11:00am
Presented by Yuye Lu, Li Hua
Source: SBS

每值圣诞新年，各大商家都会推出特别促销活动，推动民众在节日期间消费。今年的节礼日，您是否也会去到商场，为您和您爱的人购置心仪的物品呢？

Published 24 December 2022 at 11:00am
Presented by Yuye Lu, Li Hua
Source: SBS
每值圣诞新年，各大商家都会推出特别促销活动，推动民众在节日期间消费。

每年的节礼日（Boxing Day），我们都能看到民众凌晨排队，等待商场开门血拼的新闻。

今年的节礼日，您是否也会去到商场，为您和您爱的人购置心仪的物品呢？

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