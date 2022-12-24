【圣诞特别热线】血拼？出游？不一样的夏日圣诞

每值圣诞新年，各大商家都会推出特别促销活动，推动民众在节日期间消费。





每年的节礼日（Boxing Day），我们都能看到民众凌晨排队，等待商场开门血拼的新闻。





今年的节礼日，您是否也会去到商场，为您和您爱的人购置心仪的物品呢？





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