【圣诞特别热线】血拼？出游？不一样的夏日圣诞

SBS 普通话电台其他收听方式 【圣诞特别热线】血拼？出游？不一样的夏日圣诞Play34:52SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Public Domain下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (31.92MB)Published 24 December 2022 at 11:00amPresented by Yuye Lu, Li HuaSource: SBS 每值圣诞新年，各大商家都会推出特别促销活动，推动民众在节日期间消费。今年的节礼日，您是否也会去到商场，为您和您爱的人购置心仪的物品呢？Published 24 December 2022 at 11:00amPresented by Yuye Lu, Li HuaSource: SBS每值圣诞新年，各大商家都会推出特别促销活动，推动民众在节日期间消费。每年的节礼日（Boxing Day），我们都能看到民众凌晨排队，等待商场开门血拼的新闻。今年的节礼日，您是否也会去到商场，为您和您爱的人购置心仪的物品呢？点击音频。收听完整节目。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】圣诞礼物面面观从甲虫到盛开的花朵：澳大利亚圣诞节来临的自然界信号2022年圣诞彩灯何处寻？分享Latest podcast episodesSBS早新闻（12月24日）SBS晚新闻（2022年12月23日）澳大利亚绿茵场上的中国国脚：肖裕仪SBS早新闻（2022年12月23日）