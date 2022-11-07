澳税务局采取措施消除“挂名董事”现象

这是澳大利亚税务局做出的最新努力，要验证全国各个公司董事的身份，以弥补潜在欺诈者可能利用的漏洞。





目前人们无需经过身份验证就可登记成为或被提名为公司的董事。





弗林德斯大学（Flinders University）的研究人员利斯克（Joel Lisk）表示，提名某人为董事的过程可能会导致被称为“凤凰化”的行为。





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“如果一家企业出现了巨大亏损，它可能借了巨额债务，或者它过度使用资本杠杆并最终倒闭，后果就是债权人拿不到钱，实际经营企业的人提名几个没有参与企业经营的董事承担责任，他们自己带着公司的资产逃跑，到其他地方重建企业，基本上就逃脱了他们的所有债务和造成的伤害。”





现在澳大利亚税务局隶属的澳大利亚商业登记处要求所有公司董事在11月30日前申请一个董事身份识别号码（ Director Identification Number ），简称为DIN 。





董事识别号码是公司董事可以申请一次并永久拥有的识别号码。



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戴（Warren Day ）是澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的首席运营官。他说，拥有经过验证的董事身份有两方面的好处。





“董事身份识别号码非常重要，这意味着政府和我们澳大利亚证券和投资委员会，以及澳大利亚商业登记处和其他政府机构，可以真正信赖自称是董事的人就是董事。目前我们知道有些人是以假名注册经营。更重要的是，这对企业来说也意味着他们可以相信与他们打交道的人是他们与之签订合同或开展业务的公司的董事。”





戴表示，实行董事身份识别制度对确保社会上最弱势群体不被剥削至关重要。





“不幸的是，那些可能想利用公司进行欺诈或其他非法活动的人过去有时也使用无家可归者和其他人的身份担任董事。因此必须要有一个董事身份号码，在其他政府文件上表明自己的身份，未来这种伎俩就很难再用了。”





利斯克表示，对董事的这一要求将使相关部门更容易查看是谁在经营这家澳大利亚的公司并能找到他们。





他说，不仅仅是公司的董事必须提供经过验证的识别号码，慈善机构和非营利组织也必须遵守这项规定。





“很多时候我们没有意识到这一点，慈善机构和非营利组织实际上也使用公司结构作为其运营的一部分。某些类型的慈善机构也需要遵守这一规定，因为它们实际上是以某种方式成立的公司，这样的方式使其在法律上拥有特殊地位。慈善机构的董事需要确保他们遵守规定，还有土著人的公司，其中一些机构的申请和截止日期已被延长，以确保他们遵守规定。”





利斯克表示，在引人注目的Optus客户数据泄漏事件之后，这一新增要求有助于防止未来数据泄露事件的发生。





“如果公司确实拥有大量的个人信息，并且有数据泄露事件发生，公司没有人对此负责，那么董事身份识别可以帮助监管机构和当局确定谁在运营这家公司。”





不过澳大利亚的所有董事，甚至是居住在国外的人都需要遵守这项新法律，这对于那些不熟悉Mygov的人来说可能是一个困难的过程。





“无论你在世界哪个地方，如果你是澳大利亚公司的董事，你都需要一个董事身份识别号码。问题是Mygov ID流程和获得董事身份识别号码的验证流程仅仅是针对澳大利亚的居民和在澳大利亚税务局有个人资料的居民。”





戴说，最好的方法是访问澳大利亚商业注册服务网站查找更多信息。





那些在11月30日之前没有申请董事身份识别号码的人，会面临相应后果。





“如果你是公司的董事，并且在11月底没有申请董事身份识别号码，那么从理论上讲，你不能再是该公司的董事了，并且你需要在这个日期之后再去申请。如果你还没有这样做，你还将承担一定数额的罚款。在澳大利亚，已经有超过一百万人申请并获得了董事身份识别号码。我们认为还有超过一百万人需要申请，所以我们大力鼓励人们去abrs.gov.au网站申请，并在本月底之前获得董事身份识别号码。”





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