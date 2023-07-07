SBS晚新闻（2023年7月7日）Play04:48SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.4MB) 点击音频收听详细新闻内容联邦政府再次拒绝将核电纳入国家能源网络；新南威尔士州政府提出额外租房改革方案；澳大利亚为应对教师流失着手进行全面改革；美国一家军事工厂即将摧毁储存毒剂的火箭。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多皇家委员会最终报告即将公布 澳洲自动追债计划谁该负责？参与原住民之声讨论？小心！这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事”流感病例大增 新州卫生部敦促家长带孩子接种疫苗分享Latest podcast episodes【观点】“团签打开 游客到来” 后疫情时代澳洲旅业仍具吸引力【SBS新闻快报】美国财长到访北京 旨在平息紧张局势新研究揭示中国外汇管理条例对悉尼华人区房价的影响【SBS新闻快报】新州呼吁增强对无家可归者的支持