SBS晚新闻（2023年7月7日）

SBS Mandarin evening news

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联邦政府再次拒绝将核电纳入国家能源网络；

新南威尔士州政府提出额外租房改革方案；

澳大利亚为应对教师流失着手进行全面改革；

美国一家军事工厂即将摧毁储存毒剂的火箭。


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